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Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы

Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы - РИА Новости, 04.11.2023

Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") в рамках выполнения гособоронзаказа поставил заказчику партию нового стрелкового оружия: ручные гранатометы РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T07:03

2023-11-04T07:03

2023-11-04T16:40

россия

конструкторское бюро приборостроения

высокоточные комплексы

ростех

безопасность

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") в рамках выполнения гособоронзаказа поставил заказчику партию нового стрелкового оружия: ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщили в субботу в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова — ЦКИБ СОО передал военным гранатометы ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000", — сообщили в пресс-службе.Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО привели оружие к нормальному бою: откорректировали прицельные системы, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку. Магазинный гранатомет ГМ-94 стал пользоваться повышенным спросом у военных с начала спецоперации — он востребован в боях с окопавшимся противником, при штурмах. В свою очередь, автоматический гранатомет АГС-30 значительно повышает огневую мощь мотострелков, при этом позволяет сохранять мобильность подразделений на поле боя, является универсальным наступательным и оборонительным оружием. Пистолет-пулемет ПП-2000 калибра девять миллиметров предназначен для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров. Для стрельбы из пистолета-пулемета используются различные боеприпасы 9х19 миллиметров, в том числе бронебойные 7Н31 производства Конструкторского бюро приборостроения. Ранее сообщалось, что ПП-2000 стали класть в носимый аварийный запас летчиков ВКС России в качестве автоматического оружия самообороны.

https://ria.ru/20230929/letchiki-1899485470.html

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россия, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, ростех, безопасность