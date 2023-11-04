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Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы - РИА Новости, 04.11.2023
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07:03 04.11.2023 (обновлено: 16:40 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907362756.html
Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы
Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы - РИА Новости, 04.11.2023
Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") в рамках выполнения гособоронзаказа поставил заказчику партию нового стрелкового оружия: ручные гранатометы РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:03
2023-11-04T16:40
россия
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
ростех
безопасность
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") в рамках выполнения гособоронзаказа поставил заказчику партию нового стрелкового оружия: ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщили в субботу в пресс-службе холдинга. &quot;Холдинг &quot;Высокоточные комплексы&quot; поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова — ЦКИБ СОО передал военным гранатометы ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000&quot;, — сообщили в пресс-службе.Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО привели оружие к нормальному бою: откорректировали прицельные системы, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку. Магазинный гранатомет ГМ-94 стал пользоваться повышенным спросом у военных с начала спецоперации — он востребован в боях с окопавшимся противником, при штурмах. В свою очередь, автоматический гранатомет АГС-30 значительно повышает огневую мощь мотострелков, при этом позволяет сохранять мобильность подразделений на поле боя, является универсальным наступательным и оборонительным оружием. Пистолет-пулемет ПП-2000 калибра девять миллиметров предназначен для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров. Для стрельбы из пистолета-пулемета используются различные боеприпасы 9х19 миллиметров, в том числе бронебойные 7Н31 производства Конструкторского бюро приборостроения. Ранее сообщалось, что ПП-2000 стали класть в носимый аварийный запас летчиков ВКС России в качестве автоматического оружия самообороны.
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РИА Новости
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россия, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, ростех, безопасность
Россия, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы, Ростех, Безопасность
Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы

Военные получили новые пистолеты-пулеметы ПП-2000, гранатометы ГМ-94 и АГС-30

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПистолет-пулемет ПП-2000
Пистолет-пулемет ПП-2000 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пистолет-пулемет ПП-2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") в рамках выполнения гособоронзаказа поставил заказчику партию нового стрелкового оружия: ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщили в субботу в пресс-службе холдинга.
«

"Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова — ЦКИБ СОО передал военным гранатометы ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000", — сообщили в пресс-службе.

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО привели оружие к нормальному бою: откорректировали прицельные системы, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.
Магазинный гранатомет ГМ-94 стал пользоваться повышенным спросом у военных с начала спецоперации — он востребован в боях с окопавшимся противником, при штурмах. В свою очередь, автоматический гранатомет АГС-30 значительно повышает огневую мощь мотострелков, при этом позволяет сохранять мобильность подразделений на поле боя, является универсальным наступательным и оборонительным оружием.
Пистолет-пулемет ПП-2000 калибра девять миллиметров предназначен для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров. Для стрельбы из пистолета-пулемета используются различные боеприпасы 9х19 миллиметров, в том числе бронебойные 7Н31 производства Конструкторского бюро приборостроения. Ранее сообщалось, что ПП-2000 стали класть в носимый аварийный запас летчиков ВКС России в качестве автоматического оружия самообороны.
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