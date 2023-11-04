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Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на "Щелкунчик"
Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023
Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на "Щелкунчик"
У Большого театра в Москве сформировалась очередь из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик", сообщил телеканал "Москва 24". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:12
2023-11-04T01:12
2023-11-04T11:53
культура
москва
большой театр
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. У Большого театра в Москве сформировалась очередь из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик", сообщил телеканал "Москва 24".Как отмечается в сюжете, охрана театра регулирует потоки людей, в очереди им выдают специальные браслеты, которые закрепляют место на пути в кассы.По словам корреспондента телеканала, количество желающих приобрести билет, несмотря на позднее время, увеличивается, при этом многие пришли к зданию театра уже с утра.Как ранее сообщили в пресс-службе Большого театра, предварительная продажа билетов на представление балета откроется по специальному графику с 4 ноября, такой порядок ввели в связи с повышенным спросом на спектакль.В приведенном графике указано, что на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте — с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября.
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москва, большой театр
Культура, Москва, Большой театр
Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на "Щелкунчик"
Очередь желающих купить билет на "Щелкунчик" собралась у Большого театра
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
У Большого театра в Москве сформировалась очередь из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик", сообщил телеканал "Москва 24
".
Как отмечается в сюжете, охрана театра регулирует потоки людей, в очереди им выдают специальные браслеты, которые закрепляют место на пути в кассы.
По словам корреспондента телеканала, количество желающих приобрести билет, несмотря на позднее время, увеличивается, при этом многие пришли к зданию театра уже с утра.
Как ранее сообщили в пресс-службе Большого театра
, предварительная продажа билетов на представление балета откроется по специальному графику с 4 ноября, такой порядок ввели в связи с повышенным спросом на спектакль.
В приведенном графике указано, что на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте — с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября.
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