https://ria.ru/20231104/obysk-1907502461.html

Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме

Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме - РИА Новости, 04.11.2023

Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме

К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T21:47

2023-11-04T21:47

2023-11-04T23:55

вика цыганова

общество

россия

шоубиз

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале. На кадрах человек, похожий на мужа артистки Вадима, сообщает об обыске. "Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков. <…> Не открывайте пока", — говорит мужчина.Подпись под видео содержит множество орфографических ошибок и похожа на автонабор по звуку. В ней автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что "настучала Собчак".В свою очередь, блогер опровергла эту информацию. Она отметила, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом", чтобы она тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы "стучать" на артистку.

https://ria.ru/20230317/tsyganovy-1858525499.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вика цыганова, общество, россия