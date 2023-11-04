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Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме - РИА Новости, 04.11.2023
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Шоубиз
 
21:47 04.11.2023 (обновлено: 23:55 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/obysk-1907502461.html
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме - РИА Новости, 04.11.2023
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме
К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:47
2023-11-04T23:55
вика цыганова
общество
россия
шоубиз
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале. На кадрах человек, похожий на мужа артистки Вадима, сообщает об обыске. &quot;Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков. &lt;…&gt; Не открывайте пока&quot;, — говорит мужчина.Подпись под видео содержит множество орфографических ошибок и похожа на автонабор по звуку. В ней автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что "настучала Собчак".В свою очередь, блогер опровергла эту информацию. Она отметила, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом", чтобы она тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы "стучать" на артистку.
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вика цыганова, общество, россия
Вика Цыганова, Общество, Россия, Шоубиз
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме

Сообщение об обыске у певицы Виктории Цыгановой появилось в ее Telegram-канале

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица, актриса Вика Цыганова с мужем Вадимом
Певица, актриса Вика Цыганова с мужем Вадимом - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица, актриса Вика Цыганова с мужем Вадимом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале.
На кадрах человек, похожий на мужа артистки Вадима, сообщает об обыске.
«

"Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков. <…> Не открывайте пока", — говорит мужчина.

Подпись под видео содержит множество орфографических ошибок и похожа на автонабор по звуку. В ней автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что "настучала Собчак".
В свою очередь, блогер опровергла эту информацию. Она отметила, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом", чтобы она тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы "стучать" на артистку.
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