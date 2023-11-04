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Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме - РИА Новости, 04.11.2023
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме
К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:47
2023-11-04T21:47
2023-11-04T23:55
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. К певице Виктории Цыгановой пришли с обыском, следует из видео, опубликованного в ее Telegram-канале. На кадрах человек, похожий на мужа артистки Вадима, сообщает об обыске. "Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков. <…> Не открывайте пока", — говорит мужчина.Подпись под видео содержит множество орфографических ошибок и похожа на автонабор по звуку. В ней автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что "настучала Собчак".В свою очередь, блогер опровергла эту информацию. Она отметила, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом", чтобы она тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы "стучать" на артистку.
https://ria.ru/20230317/tsyganovy-1858525499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вика цыганова, общество, россия
Вика Цыганова, Общество, Россия, Шоубиз
Семья Виктории Цыгановой сообщила об обыске в их доме
Сообщение об обыске у певицы Виктории Цыгановой появилось в ее Telegram-канале