https://ria.ru/20231104/obstrel-1907455496.html

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.11.2023

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:27

2023-11-04T16:27

2023-11-04T16:27

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства. Затем с 14.35 до 16.00 по городу было выпущено еще 10 снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231103/obstrel-1907189407.html

https://ria.ru/20231103/obstrel-1907210514.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия