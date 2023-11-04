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Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/obstrel-1907455496.html
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.11.2023
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:27
2023-11-04T16:27
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства. Затем с 14.35 до 16.00 по городу было выпущено еще 10 снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231103/obstrel-1907189407.html
https://ria.ru/20231103/obstrel-1907210514.html
донецк
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Донецку 13 снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Затем с 14.35 до 16.00 по городу было выпущено еще 10 снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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