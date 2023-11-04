Рейтинг@Mail.ru
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 04.11.2023 (обновлено: 10:36 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/obse-1907362074.html
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ - РИА Новости, 04.11.2023
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ
Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:48
2023-11-04T10:36
россия
северная македония
скопье
александр грушко
сергей лавров
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg
САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко. &quot;Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча&quot;, — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.В прошлом году Польша, будучи в тот момент председателем ОБСЕ, отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось в начале декабря в городе Лодзь. Лавров, комментируя тогда складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html
россия
северная македония
скопье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ce027e302baa685c295c77102f25bb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северная македония, скопье, александр грушко, сергей лавров, обсе, в мире
Россия, Северная Македония, Скопье, Александр Грушко, Сергей Лавров, ОБСЕ, В мире
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ

МИД: Россию пригласили на совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«

"Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча", — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году Польша, будучи в тот момент председателем ОБСЕ, отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось в начале декабря в городе Лодзь. Лавров, комментируя тогда складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"
27 сентября, 08:26
 
РоссияСеверная МакедонияСкопьеАлександр ГрушкоСергей ЛавровОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала