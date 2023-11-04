https://ria.ru/20231104/obse-1907362074.html
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ - РИА Новости, 04.11.2023
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ
Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:48
2023-11-04T06:48
2023-11-04T10:36
россия
северная македония
скопье
александр грушко
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САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко. "Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча", — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.В прошлом году Польша, будучи в тот момент председателем ОБСЕ, отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось в начале декабря в городе Лодзь. Лавров, комментируя тогда складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.
https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html
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россия, северная македония, скопье, александр грушко, сергей лавров, обсе, в мире
Россия, Северная Македония, Скопье, Александр Грушко, Сергей Лавров, ОБСЕ, В мире
Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ
МИД: Россию пригласили на совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии