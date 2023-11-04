https://ria.ru/20231104/obse-1907362074.html

Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ

Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ - РИА Новости, 04.11.2023

Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ

Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T06:48

2023-11-04T06:48

2023-11-04T10:36

россия

северная македония

скопье

александр грушко

сергей лавров

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg

САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко. "Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча", — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.В прошлом году Польша, будучи в тот момент председателем ОБСЕ, отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось в начале декабря в городе Лодзь. Лавров, комментируя тогда складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.

https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html

россия

северная македония

скопье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северная македония, скопье, александр грушко, сергей лавров, обсе, в мире