Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования властям Непала - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 04.11.2023 (обновлено: 12:44 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html
Путин выразил соболезнования властям Непала
Путин выразил соболезнования властям Непала - РИА Новости, 04.11.2023
Путин выразил соболезнования властям Непала
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:12
2023-11-04T12:44
в мире
непал
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
владимир путин
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html
непал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_98e013f60a41d6a85dec58e2b41a0b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Путин выразил соболезнования властям Непала

Путин выразил соболезнования властям Непала из-за последствий землетрясения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
Последствия землетрясения в Непале - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
05:14
 
В миреНепалОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВладимир ПутинЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала