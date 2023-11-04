https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html
Путин выразил соболезнования властям Непала
Путин выразил соболезнования властям Непала - РИА Новости, 04.11.2023
Путин выразил соболезнования властям Непала
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:12
2023-11-04T11:12
2023-11-04T12:44
в мире
непал
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
владимир путин
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Владимир Путин, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Путин выразил соболезнования властям Непала
Путин выразил соболезнования властям Непала из-за последствий землетрясения