https://ria.ru/20231104/nepal-1907394241.html

Путин выразил соболезнования властям Непала

Путин выразил соболезнования властям Непала - РИА Новости, 04.11.2023

Путин выразил соболезнования властям Непала

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:12

2023-11-04T11:12

2023-11-04T12:44

в мире

непал

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

владимир путин

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале. Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.

https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html

непал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, непал, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)