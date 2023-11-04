https://ria.ru/20231104/nato-1907451777.html

Песков рассказал, зачем создавали НАТО

Песков рассказал, зачем создавали НАТО - РИА Новости, 04.11.2023

Песков рассказал, зачем создавали НАТО

НАТО создавали для сдерживания России - это машина, которая была создана для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:13

2023-11-04T16:13

2023-11-04T16:31

нато

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. НАТО создавали для сдерживания России - это машина, которая была создана для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Всеми нами любимый Североатлантический альянс - НАТО. Когда в 1949 году его создавали, его всё-таки создавали как машину для подавления Советского Союза. Машину для сдерживания нашей страны. Я не отделяю Россию от Советского Союза, потому что мы правопреемники. Для сдерживания нас (был создан альянс - ред.). И это была машина, созданная для войны, для конфронтации", - сказал Песков на марафоне "Знание".НАТО, подчеркнул пресс-секретарь президента России, "это оружие конфронтации"."Каждый раз, когда мы говорили, когда была каждая война, расширение НАТО, приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы кричали: товарищи, нам это не нравится, не надо идти к нам. Мы будем терпеть до какого-то предела, но не дальше. И 8 волн расширения НАТО, и потом уже ситуация стала нестерпимой, о чем и сказал наш президент Путин", - отметил Песков.

https://ria.ru/20231104/reaktsiya-1907456000.html

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нато, россия, дмитрий песков