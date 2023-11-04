https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине

Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине - РИА Новости, 04.11.2023

Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине

Конфликт на Украине продемонстрировал провал тактики общевойскового боя НАТО, пишет обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:16

2023-11-04T13:16

2023-11-04T13:16

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал провал тактики общевойскового боя НАТО, пишет обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive."Доктрина НАТО предусматривает проведение наступательных операций на основе тактики общевойскового боя, то есть прорыва танков и боевых машин пехоты через линию фронта противника при поддержке артиллерии и авиации", — говорится в материале.Журналист указал, что военная тактика НАТО никак не помогла украинцам, из-за чего им пришлось перейти на проведение малых операций с участием лишь пехотинцев.Он объяснил это тем, что солдаты в рядах ВСУ не обладают достаточной подготовкой, а российские войска используют беспилотники, благодаря которым они заранее обнаруживают большое скопление техники и солдат, а затем дронами же наносят по ним удары.По его мнению, события на Украине значительно изменили то, как идут боевые действие: на поле боя теперь главенствую беспилотники, наносящие малые, но точные удары, из-за чего конфликт теперь сравним со "смертью от тысячи порезов".ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html

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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, в мире, сша