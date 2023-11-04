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Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
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13:16 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html
Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине
Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине
Конфликт на Украине продемонстрировал провал тактики общевойскового боя НАТО, пишет обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:16
2023-11-04T13:16
политика
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал провал тактики общевойскового боя НАТО, пишет обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive.&quot;Доктрина НАТО предусматривает проведение наступательных операций на основе тактики общевойскового боя, то есть прорыва танков и боевых машин пехоты через линию фронта противника при поддержке артиллерии и авиации&quot;, — говорится в материале.Журналист указал, что военная тактика НАТО никак не помогла украинцам, из-за чего им пришлось перейти на проведение малых операций с участием лишь пехотинцев.Он объяснил это тем, что солдаты в рядах ВСУ не обладают достаточной подготовкой, а российские войска используют беспилотники, благодаря которым они заранее обнаруживают большое скопление техники и солдат, а затем дронами же наносят по ним удары.По его мнению, события на Украине значительно изменили то, как идут боевые действие: на поле боя теперь главенствую беспилотники, наносящие малые, но точные удары, из-за чего конфликт теперь сравним со "смертью от тысячи порезов".ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907377183.html
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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, в мире, сша
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, США
Точные удары. В США раскрыли, что Россия сделала НАТО на Украине

19FortyFive: конфликт на Украине показал провал тактики общевойскового боя НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал провал тактики общевойскового боя НАТО, пишет обозреватель Дэвид Хэмблинг в статье для 19FortyFive.
«

"Доктрина НАТО предусматривает проведение наступательных операций на основе тактики общевойскового боя, то есть прорыва танков и боевых машин пехоты через линию фронта противника при поддержке артиллерии и авиации", — говорится в материале.

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Журналист указал, что военная тактика НАТО никак не помогла украинцам, из-за чего им пришлось перейти на проведение малых операций с участием лишь пехотинцев.
Он объяснил это тем, что солдаты в рядах ВСУ не обладают достаточной подготовкой, а российские войска используют беспилотники, благодаря которым они заранее обнаруживают большое скопление техники и солдат, а затем дронами же наносят по ним удары.
По его мнению, события на Украине значительно изменили то, как идут боевые действие: на поле боя теперь главенствую беспилотники, наносящие малые, но точные удары, из-за чего конфликт теперь сравним со "смертью от тысячи порезов".
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
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