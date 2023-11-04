https://ria.ru/20231104/narkotiki-1907471446.html
В Якутии из камеры вещдоков в полиции пропали наркотики
В Якутии из камеры вещдоков в полиции пропали наркотики - РИА Новости, 04.11.2023
В Якутии из камеры вещдоков в полиции пропали наркотики
В Якутии из камеры вещественных доказательств в полиции пропали наркотики, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:36
2023-11-04T17:36
2023-11-04T17:36
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. В Якутии из камеры вещественных доказательств в полиции пропали наркотики, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В соцсетях распространилась информация, что в Ленском районе Якутии неизвестные полицейские украли наркотики из камеры вещдоков, об этом якобы стало известно на суде. В прокуратуре подтвердили достоверность информации. Гражданин А. в Ленском районе обвиняется в пересылке наркотических средств в крупном размере. "В ходе рассмотрения уголовного дела в суде по ходатайству государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Ленского района осмотрены вещественные доказательства - полиэтиленовые пакеты с содержащимся в них веществом. При их осмотре участниками судебного заседания отмечено о несоответствии их внешнего вида имеющийся в деле фототаблице, выполненной экспертом при проведении экспертизы в ходе расследования уголовного дела. Государственным обвинителем заявлено ходатайство о вызове эксперта, которым выражено сомнение в том, что в пакетах находится наркотик", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что прокурор составил рапорт об обнаружении признаков хищения наркотических средств с использованием служебного положения. "По результатам процессуальной проверки следователями возбуждено уголовное дело", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии из камеры вещдоков в полиции пропали наркотики
В Якутии из камеры вещдоков в полиции пропали наркотики, возбуждено дело
ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. В Якутии из камеры вещественных доказательств в полиции пропали наркотики, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
В соцсетях распространилась информация, что в Ленском районе
Якутии неизвестные полицейские украли наркотики из камеры вещдоков, об этом якобы стало известно на суде.
В прокуратуре подтвердили достоверность информации. Гражданин А. в Ленском районе обвиняется в пересылке наркотических средств в крупном размере.
«
"В ходе рассмотрения уголовного дела в суде по ходатайству государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Ленского района осмотрены вещественные доказательства - полиэтиленовые пакеты с содержащимся в них веществом. При их осмотре участниками судебного заседания отмечено о несоответствии их внешнего вида имеющийся в деле фототаблице, выполненной экспертом при проведении экспертизы в ходе расследования уголовного дела. Государственным обвинителем заявлено ходатайство о вызове эксперта, которым выражено сомнение в том, что в пакетах находится наркотик", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что прокурор составил рапорт об обнаружении признаков хищения наркотических средств с использованием служебного положения. "По результатам процессуальной проверки следователями возбуждено уголовное дело", - добавили в прокуратуре.
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