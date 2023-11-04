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СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 04.11.2023 (обновлено: 09:38 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/naemnik-1907356245.html
СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара
СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара
Британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине в результате артиллерийского удара, сообщает газета The Sun со ссылкой... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T03:08
2023-11-04T09:38
специальная военная операция на украине
киев
украина
ирак
sun
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине в результате артиллерийского удара, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.&quot;Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине&quot;, — говорится в сообщении издания.Отмечается, что он вступил в армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово. Ранее в интервью газете Express Перриман, имевший 16-летний опыт службы в королевских войсках, похвалил работу российской артиллерии на Украине. Он также призвал западные страны направить ВСУ больше тяжелого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки удаются российским военным "невероятно хорошо".Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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киев, украина, ирак, sun, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Ирак, Sun, В мире
СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара

Sun: хваливший российскую артиллерию наемник из Британии убит артударом

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине в результате артиллерийского удара, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.
«

"Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что он вступил в армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово.
Ранее в интервью газете Express Перриман, имевший 16-летний опыт службы в королевских войсках, похвалил работу российской артиллерии на Украине. Он также призвал западные страны направить ВСУ больше тяжелого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки удаются российским военным "невероятно хорошо".
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Дэниел Берк
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