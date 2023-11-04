https://ria.ru/20231104/naemnik-1907356245.html

СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара

СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара - РИА Новости, 04.11.2023

СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб в результате артудара

Британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине в результате артиллерийского удара, сообщает газета The Sun со ссылкой... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T03:08

2023-11-04T03:08

2023-11-04T09:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине в результате артиллерийского удара, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник."Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — говорится в сообщении издания.Отмечается, что он вступил в армию в 16 лет, также служил в Ираке и Косово. Ранее в интервью газете Express Перриман, имевший 16-летний опыт службы в королевских войсках, похвалил работу российской артиллерии на Украине. Он также призвал западные страны направить ВСУ больше тяжелого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки удаются российским военным "невероятно хорошо".Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231027/telo-1905730168.html

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киев, украина, ирак, sun, в мире