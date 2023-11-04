https://ria.ru/20231104/nabiullina-1907405209.html
Банковская система России абсолютно здорова, заявила Набиуллина
Банковская система России абсолютно здорова, заявила Набиуллина - РИА Новости, 04.11.2023
Банковская система России абсолютно здорова, заявила Набиуллина
Российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:17
2023-11-04T12:17
2023-11-04T12:24
экономика
россия
эльвира набиуллина
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия". "Мы были вынуждены отозвать большое количество лицензий, какие-то банки оздоровить, это вызывало серьезное сопротивление, но сейчас банковская система абсолютно здорова", - сказала глава регулятора. Она напомнила, что в 90-е годы в банковскую систему из-за достаточно простого регулирования пришли люди без компетенций и часто "без совести". "Потому что было очень легко собрать деньги у людей, а потом вывести их в свой карман, за рубеж. И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было собственного капитала. И конечно, нужно было банковскую систему очищать от таких банков, потому что банковская система – это кровеносная система экономики", - рассказала Набиуллина. Всего с 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление. "Здоровье банковской системы привело к тому, что в последние годы мы не выделяли денег, банковская система наоборот сама помогала экономике, реструктурировала кредиты и людям, и компаниям" – заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html
https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Выставка-форум "Россия"
Банковская система России абсолютно здорова, заявила Набиуллина
Набиуллина: российская банковская система здорова и способна помогать экономике
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия".
"Мы были вынуждены отозвать большое количество лицензий, какие-то банки оздоровить, это вызывало серьезное сопротивление, но сейчас банковская система абсолютно здорова", - сказала глава регулятора.
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Она напомнила, что в 90-е годы в банковскую систему из-за достаточно простого регулирования пришли люди без компетенций и часто "без совести".
"Потому что было очень легко собрать деньги у людей, а потом вывести их в свой карман, за рубеж. И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было собственного капитала. И конечно, нужно было банковскую систему очищать от таких банков, потому что банковская система – это кровеносная система экономики", - рассказала Набиуллина.
Всего с 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление.
"Здоровье банковской системы привело к тому, что в последние годы мы не выделяли денег, банковская система наоборот сама помогала экономике, реструктурировала кредиты и людям, и компаниям" – заключила Набиуллина.
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