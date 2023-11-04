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В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал - РИА Новости, 04.11.2023
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16:15 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/mural-1907452205.html
В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал
В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал - РИА Новости, 04.11.2023
В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал
Новый мурал, посвящённый Дню народного единства, появился в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:15
2023-11-04T16:15
донецк
россия
артем
богдан хмельницкий
дмитрий пожарский
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ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый мурал, посвящённый Дню народного единства, появился в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Рисунок, на котором изображена девушка с крыльями в виде границ новых регионов России, появился на пересечении улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого в Донецке. На нем также нанесена символическая надпись "Единство там, где Россия". День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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донецк, россия, артем, богдан хмельницкий, дмитрий пожарский
Донецк, Россия, Артем, Богдан Хмельницкий, Дмитрий Пожарский
В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал

В Донецке появился новый мурал, посвящённый Дню народного единства

© Фото : Инфошкола ДНР/TelegramМурал ко Дню народного единства в Донецке
Мурал ко Дню народного единства в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Инфошкола ДНР/Telegram
Мурал ко Дню народного единства в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый мурал, посвящённый Дню народного единства, появился в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Рисунок, на котором изображена девушка с крыльями в виде границ новых регионов России, появился на пересечении улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого в Донецке. На нем также нанесена символическая надпись "Единство там, где Россия".
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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ДонецкРоссияАртемБогдан ХмельницкийДмитрий Пожарский
 
 
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