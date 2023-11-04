https://ria.ru/20231104/mural-1907452205.html

В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал

В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал - РИА Новости, 04.11.2023

В Донецке ко Дню народного единства появился новый мурал

Новый мурал, посвящённый Дню народного единства, появился в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:15

2023-11-04T16:15

2023-11-04T16:15

донецк

россия

артем

богдан хмельницкий

дмитрий пожарский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907451373_0:166:959:705_1920x0_80_0_0_1b56dd527c95e1151ce3061e9b36adbb.jpg

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Новый мурал, посвящённый Дню народного единства, появился в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Рисунок, на котором изображена девушка с крыльями в виде границ новых регионов России, появился на пересечении улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого в Донецке. На нем также нанесена символическая надпись "Единство там, где Россия". День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20231104/karta-1907430870.html

донецк

россия

артем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, россия, артем, богдан хмельницкий, дмитрий пожарский