https://ria.ru/20231104/mishustin-1907397155.html

Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия"

Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия", РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:33

2023-11-04T11:33

2023-11-04T11:50

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

михаил мишустин

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия", по его словам, в павильоне можно поближе познакомиться с работой кабинета министров."Дорогие друзья, рад приветствовать вас на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Сегодня у вас есть возможность поближе познакомиться с работой кабинета министров. Мы гордимся своей страной и ценим возможность внести вклад в нынешние и будущие достижения России. Сделать все возможное для благополучия граждан", - сказал Мишустин, его обращение показали в павильоне.Он отметил, что приоритетом правительства является выполнение задач, поставленных президентом России, реализация важных для людей проектов по развитию экономики, социальной сферы."В команде правительства это большая ответственность. Люди ждут эффективных решений по самым разным направлениям. Для нас незначительных вопросов не бывает. К каждому независимо от масштаба подходим с максимальным вниманием. Ставим конкретные цели при четкой координации действий", - добавил глава правительства.Он отметил, что это может быть и формирование федерального бюджета, и запуск новых инициатив, например, для поддержки семей с детьми, помощи отраслям экономики.По словам Мишустина, в самом начале работы правительства, его состав определил ценности, которыми кабмин руководствуется в любой ситуации. Первая такая ценность - выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, вторая - действовать открыто на основе взаимного уважения и доверия, третья - подавать пример этичного поведения при любых обстоятельствах, четвертая - работать совместно, пятое - результат."В павильоне правительства вы сами видите, как решаются поставленные задачи, какие инструменты используются", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", михаил мишустин, москва