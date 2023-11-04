Рейтинг@Mail.ru
Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:33 04.11.2023 (обновлено: 11:50 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/mishustin-1907397155.html
Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия"
Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия", РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:33
2023-11-04T11:50
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
михаил мишустин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907386063_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_61601507cbd7f1ba3b88644015ac7ff3.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия", по его словам, в павильоне можно поближе познакомиться с работой кабинета министров."Дорогие друзья, рад приветствовать вас на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Сегодня у вас есть возможность поближе познакомиться с работой кабинета министров. Мы гордимся своей страной и ценим возможность внести вклад в нынешние и будущие достижения России. Сделать все возможное для благополучия граждан", - сказал Мишустин, его обращение показали в павильоне.Он отметил, что приоритетом правительства является выполнение задач, поставленных президентом России, реализация важных для людей проектов по развитию экономики, социальной сферы."В команде правительства это большая ответственность. Люди ждут эффективных решений по самым разным направлениям. Для нас незначительных вопросов не бывает. К каждому независимо от масштаба подходим с максимальным вниманием. Ставим конкретные цели при четкой координации действий", - добавил глава правительства.Он отметил, что это может быть и формирование федерального бюджета, и запуск новых инициатив, например, для поддержки семей с детьми, помощи отраслям экономики.По словам Мишустина, в самом начале работы правительства, его состав определил ценности, которыми кабмин руководствуется в любой ситуации. Первая такая ценность - выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, вторая - действовать открыто на основе взаимного уважения и доверия, третья - подавать пример этичного поведения при любых обстоятельствах, четвертая - работать совместно, пятое - результат."В павильоне правительства вы сами видите, как решаются поставленные задачи, какие инструменты используются", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907386063_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_777d2e5e99d82802174b1470db6d0094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", михаил мишустин, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Михаил Мишустин, Москва
Мишустин принял участие в выставке-форуме "Россия"

Мишустин поприветствовал посетителей павильона правительства на форуме "Россия"

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкУчастники выставки "Россия"
Участники выставки Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Участники выставки "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России на международной выставке-форуме "Россия", по его словам, в павильоне можно поближе познакомиться с работой кабинета министров.
"Дорогие друзья, рад приветствовать вас на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Сегодня у вас есть возможность поближе познакомиться с работой кабинета министров. Мы гордимся своей страной и ценим возможность внести вклад в нынешние и будущие достижения России. Сделать все возможное для благополучия граждан", - сказал Мишустин, его обращение показали в павильоне.
Он отметил, что приоритетом правительства является выполнение задач, поставленных президентом России, реализация важных для людей проектов по развитию экономики, социальной сферы.
"В команде правительства это большая ответственность. Люди ждут эффективных решений по самым разным направлениям. Для нас незначительных вопросов не бывает. К каждому независимо от масштаба подходим с максимальным вниманием. Ставим конкретные цели при четкой координации действий", - добавил глава правительства.
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве открылась выставка "Россия"
10:51
Он отметил, что это может быть и формирование федерального бюджета, и запуск новых инициатив, например, для поддержки семей с детьми, помощи отраслям экономики.
По словам Мишустина, в самом начале работы правительства, его состав определил ценности, которыми кабмин руководствуется в любой ситуации. Первая такая ценность - выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, вторая - действовать открыто на основе взаимного уважения и доверия, третья - подавать пример этичного поведения при любых обстоятельствах, четвертая - работать совместно, пятое - результат.
"В павильоне правительства вы сами видите, как решаются поставленные задачи, какие инструменты используются", - заключил Мишустин.
Работа выставки Россия
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
11:10
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Михаил МишустинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала