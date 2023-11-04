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В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/mirgorod-1907351526.html
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:35
2023-11-04T01:35
специальная военная операция на украине
полтавская область
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
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полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, В мире
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Миргороде в Полтавской области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
2 ноября, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьВ мире
 
 
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