https://ria.ru/20231104/mirgorod-1907351526.html
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:35
2023-11-04T01:35
2023-11-04T01:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231102/vzryv-1907065814.html
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полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, В мире
В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Миргороде в Полтавской области прогремели взрывы