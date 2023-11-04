https://ria.ru/20231104/mirgorod-1907351526.html

В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ

В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023

В украинском Миргороде прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:35

2023-11-04T01:35

2023-11-04T01:35

специальная военная операция на украине

полтавская область

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231102/vzryv-1907065814.html

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