https://ria.ru/20231104/minoborony-1907428271.html
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.11.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
Украинские военнослужащие провели безуспешную атаку на Херсонском направлении и потеряли более 60 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:18
2023-11-04T14:18
2023-11-04T14:19
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие провели безуспешную атаку на Херсонском направлении и потеряли более 60 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск отражена одна атака противника. В результате огневого поражения, потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428362.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 60 бойцов убитыми и ранеными