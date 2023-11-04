https://ria.ru/20231104/minoborony-1907428271.html

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.11.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Херсонском направлении

Украинские военнослужащие провели безуспешную атаку на Херсонском направлении и потеряли более 60 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:18

2023-11-04T14:18

2023-11-04T14:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие провели безуспешную атаку на Херсонском направлении и потеряли более 60 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск отражена одна атака противника. В результате огневого поражения, потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907428362.html

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