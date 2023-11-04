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На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:10 04.11.2023 (обновлено: 14:36 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:10
2023-11-04T14:36
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами самой выставки. Среди других есть и футболки с цитатами Путина: "Границы России нигде не заканчиваются" и "Че ты такой серьезный?". Также можно увидеть бейсболки разных расцветок с автографами президента и, например, такой цитатой: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", владимир путин, россия, видео
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Россия
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
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На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина

На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина и его автографом

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкРабота выставки "Россия"
Работа выставки Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Работа выставки "Россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами самой выставки.
Среди других есть и футболки с цитатами Путина: "Границы России нигде не заканчиваются" и "Че ты такой серьезный?". Также можно увидеть бейсболки разных расцветок с автографами президента и, например, такой цитатой: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Владимир ПутинРоссия
 
 
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