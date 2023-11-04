https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина

На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина

Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:10

2023-11-04T11:10

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выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами самой выставки. Среди других есть и футболки с цитатами Путина: "Границы России нигде не заканчиваются" и "Че ты такой серьезный?". Также можно увидеть бейсболки разных расцветок с автографами президента и, например, такой цитатой: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", владимир путин, россия, видео