https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:10
2023-11-04T11:10
2023-11-04T14:36
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами самой выставки. Среди других есть и футболки с цитатами Путина: "Границы России нигде не заканчиваются" и "Че ты такой серьезный?". Также можно увидеть бейсболки разных расцветок с автографами президента и, например, такой цитатой: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
2023-11-04T11:10
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", владимир путин, россия, видео
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Россия
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
2023-11-04T11:10
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PT0M34S
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина и его автографом
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами демонстрируются на международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами самой выставки.
Среди других есть и футболки с цитатами Путина: "Границы России
нигде не заканчиваются" и "Че ты такой серьезный?". Также можно увидеть бейсболки разных расцветок с автографами президента и, например, такой цитатой: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".