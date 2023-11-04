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Вековая мудрость россиян не даст злу воцариться на земле, заявил Медведев - РИА Новости, 04.11.2023
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09:25 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/medvedev-1907374854.html
Вековая мудрость россиян не даст злу воцариться на земле, заявил Медведев
Вековая мудрость россиян не даст злу воцариться на земле, заявил Медведев - РИА Новости, 04.11.2023
Вековая мудрость россиян не даст злу воцариться на земле, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив в своем телеграм-канале, что только вековая мудрость россиян -... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:25
2023-11-04T09:25
россия
новороссия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив в своем телеграм-канале, что только вековая мудрость россиян - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла и не позволит злу воцариться на российской земле. "Межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага всегда были в основе самого государства Российского. Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно. Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи", - написал Медведев. "Только вековая мудрость наших людей - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим! С Днем народного единства!" - поздравил россиян политик. При этом заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Владимир Иванов отметил объединительный характер праздника, подчеркнув его особенную значимость в современных условиях. "От всей души поздравляю всех жителей России с Днем народного единства! Этот день обращает нас к важнейшим страницам Отечественной истории, когда решалась не только судьба русского народа, но и всего государства в целом! Именно огромный патриотизм и любовь к своей стране не позволили в 1612 году иностранным интервентам сломить нашу нацию. Мы победили фашизм в Великой Отечественной войне! И сейчас, когда Россия борется с возрождающимся нацизмом, сплочение и единство многонационального народа позволит нам одержать Победу, защитить наших братьев, жителей Новороссии. Несмотря на санкции, мы будем продолжать развитие нашей экономики и промышленности. С каждым днем наша великая страна становится все сильнее! Наш президент – это наш национальный лидер! Мы вместе! С Праздником!" - отметил Иванов.
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россия, новороссия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Новороссия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Вековая мудрость россиян не даст злу воцариться на земле, заявил Медведев

Медведев: мудрость россиян разных конфессий не даст злу воцариться на земле

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив в своем телеграм-канале, что только вековая мудрость россиян - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла и не позволит злу воцариться на российской земле.
«
"Межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага всегда были в основе самого государства Российского. Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно. Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи", - написал Медведев.
"Только вековая мудрость наших людей - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим! С Днем народного единства!" - поздравил россиян политик.
При этом заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Владимир Иванов отметил объединительный характер праздника, подчеркнув его особенную значимость в современных условиях.
"От всей души поздравляю всех жителей России с Днем народного единства! Этот день обращает нас к важнейшим страницам Отечественной истории, когда решалась не только судьба русского народа, но и всего государства в целом! Именно огромный патриотизм и любовь к своей стране не позволили в 1612 году иностранным интервентам сломить нашу нацию. Мы победили фашизм в Великой Отечественной войне! И сейчас, когда Россия борется с возрождающимся нацизмом, сплочение и единство многонационального народа позволит нам одержать Победу, защитить наших братьев, жителей Новороссии. Несмотря на санкции, мы будем продолжать развитие нашей экономики и промышленности. С каждым днем наша великая страна становится все сильнее! Наш президент – это наш национальный лидер! Мы вместе! С Праздником!" - отметил Иванов.
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