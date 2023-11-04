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Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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08:11 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/matvienko-1907365537.html
Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства
Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства
Дата 4 ноября напоминает нам о значимости консолидации людей в борьбе за свободу, возможность самим определять будущее, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:11
2023-11-04T08:11
общество
россия
москва
валентина матвиенко
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
совет федерации рф
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дата 4 ноября напоминает нам о значимости консолидации людей в борьбе за свободу, возможность самим определять будущее, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова цитирует пресс-служба СФПарламентарий поздравила россиян с Днем народного единства. "Дата 4 ноября напоминает нам не только о важнейших событиях в истории нашей страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу, возможность самим определять будущее", - отметила спикер. По словам законодателя, в начале XVII века Россия могла навсегда потерять суверенитет. Сплоченность, мужество и воля граждан разных национальностей, сословий и вероисповеданий помогли отстоять ее независимость, положить конец смутам и раздорам, спасти от распада государство. "Подвиг народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году, является ярким примером любви к Родине, ответственности за ее судьбу", - подчеркнула Матвиенко. Спикер отметила, что стремление быть достойными ратных подвигов и выдающихся свершений предков, бережное отношение к богатейшему культурному и духовному наследию "так же, как и прежде, объединяют россиян". "Сегодня традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания. Забота о стране, готовность защищать свою землю от любых угроз - в генетической памяти, характере нашего народа. На них основана его непобедимая сила духа, общий труд во имя дальнейшего развития и процветания Отечества", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20231104/svyaschennik-1907316011.html
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
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общество, россия, москва, валентина матвиенко, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, совет федерации рф, день народного единства
Общество, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Совет Федерации РФ, День народного единства
Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Матвиенко: 4 ноября напоминает о значимости консолидации в борьбе за свободу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дата 4 ноября напоминает нам о значимости консолидации людей в борьбе за свободу, возможность самим определять будущее, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова цитирует пресс-служба СФ
Парламентарий поздравила россиян с Днем народного единства.
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"Дата 4 ноября напоминает нам не только о важнейших событиях в истории нашей страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу, возможность самим определять будущее", - отметила спикер.
По словам законодателя, в начале XVII века Россия могла навсегда потерять суверенитет. Сплоченность, мужество и воля граждан разных национальностей, сословий и вероисповеданий помогли отстоять ее независимость, положить конец смутам и раздорам, спасти от распада государство.
"Подвиг народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году, является ярким примером любви к Родине, ответственности за ее судьбу", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер отметила, что стремление быть достойными ратных подвигов и выдающихся свершений предков, бережное отношение к богатейшему культурному и духовному наследию "так же, как и прежде, объединяют россиян".
"Сегодня традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания. Забота о стране, готовность защищать свою землю от любых угроз - в генетической памяти, характере нашего народа. На них основана его непобедимая сила духа, общий труд во имя дальнейшего развития и процветания Отечества", - заключила парламентарий.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
День народного единства в России
00:40
 
ОбществоРоссияМоскваВалентина МатвиенкоКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийСовет Федерации РФДень народного единства
 
 
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