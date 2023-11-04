https://ria.ru/20231104/matvienko-1907365537.html

Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

Дата 4 ноября напоминает нам о значимости консолидации людей в борьбе за свободу, возможность самим определять будущее, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:11

2023-11-04T08:11

2023-11-04T08:11

общество

россия

москва

валентина матвиенко

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

совет федерации рф

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дата 4 ноября напоминает нам о значимости консолидации людей в борьбе за свободу, возможность самим определять будущее, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова цитирует пресс-служба СФПарламентарий поздравила россиян с Днем народного единства. "Дата 4 ноября напоминает нам не только о важнейших событиях в истории нашей страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу, возможность самим определять будущее", - отметила спикер. По словам законодателя, в начале XVII века Россия могла навсегда потерять суверенитет. Сплоченность, мужество и воля граждан разных национальностей, сословий и вероисповеданий помогли отстоять ее независимость, положить конец смутам и раздорам, спасти от распада государство. "Подвиг народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году, является ярким примером любви к Родине, ответственности за ее судьбу", - подчеркнула Матвиенко. Спикер отметила, что стремление быть достойными ратных подвигов и выдающихся свершений предков, бережное отношение к богатейшему культурному и духовному наследию "так же, как и прежде, объединяют россиян". "Сегодня традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания. Забота о стране, готовность защищать свою землю от любых угроз - в генетической памяти, характере нашего народа. На них основана его непобедимая сила духа, общий труд во имя дальнейшего развития и процветания Отечества", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20231104/svyaschennik-1907316011.html

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, валентина матвиенко, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, совет федерации рф, день народного единства