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"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
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15:26 04.11.2023 (обновлено: 18:30 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:26
2023-11-04T18:30
политика
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, &lt;…&gt; что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю&quot;, — утверждает он.По его словам, такой исход событий будет губительным для Украины как государства, войска которого и так уже лишились "большого количества пушечного мяса".Он также добавил, что страны Запада совершили ошибку, спровоцировав конфликт между двумя странами, поскольку военный потенциал России стал только сильнее в результате боевых действий, а сама страна теперь знает, как нейтрализовать вооружение Североатлантического альянса.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907426975.html
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политика, украина, россия, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Политика, Украина, Россия, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине

Американский дипломат Фриман: ВС России возьмут Одессу и заблокируют Черное море

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю", — утверждает он.

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14:13
По его словам, такой исход событий будет губительным для Украины как государства, войска которого и так уже лишились "большого количества пушечного мяса".
Он также добавил, что страны Запада совершили ошибку, спровоцировав конфликт между двумя странами, поскольку военный потенциал России стал только сильнее в результате боевых действий, а сама страна теперь знает, как нейтрализовать вооружение Североатлантического альянса.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
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ПолитикаУкраинаРоссияОдессаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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