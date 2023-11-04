https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:26
2023-11-04T15:26
2023-11-04T18:30
политика
украина
россия
одесса
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works."Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю", — утверждает он.По его словам, такой исход событий будет губительным для Украины как государства, войска которого и так уже лишились "большого количества пушечного мяса".Он также добавил, что страны Запада совершили ошибку, спровоцировав конфликт между двумя странами, поскольку военный потенциал России стал только сильнее в результате боевых действий, а сама страна теперь знает, как нейтрализовать вооружение Североатлантического альянса.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907426975.html
https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_7e60715e746cb3a284b993b9f92dc200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Политика, Украина, Россия, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
Американский дипломат Фриман: ВС России возьмут Одессу и заблокируют Черное море