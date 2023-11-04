https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html

"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине

"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023

"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине

Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:26

2023-11-04T15:26

2023-11-04T18:30

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные освободят Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения конфликта, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works."Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю", — утверждает он.По его словам, такой исход событий будет губительным для Украины как государства, войска которого и так уже лишились "большого количества пушечного мяса".Он также добавил, что страны Запада совершили ошибку, спровоцировав конфликт между двумя странами, поскольку военный потенциал России стал только сильнее в результате боевых действий, а сама страна теперь знает, как нейтрализовать вооружение Североатлантического альянса.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907426975.html

https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

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политика, украина, россия, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире