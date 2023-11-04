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"Изнутри": в США раскрыли, как Зеленского поставили на место словами Путина - РИА Новости, 04.11.2023
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11:08 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/kritika-1907393481.html
"Изнутри": в США раскрыли, как Зеленского поставили на место словами Путина
"Изнутри": в США раскрыли, как Зеленского поставили на место словами Путина - РИА Новости, 04.11.2023
"Изнутри": в США раскрыли, как Зеленского поставили на место словами Путина
Команда президента Украины Владимира Зеленского начала критиковать его тезисами о поражении Киева в военном конфликте, заявил в эфире The All-In Podcast... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:08
2023-11-04T11:08
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского начала критиковать его тезисами о поражении Киева в военном конфликте, заявил в эфире The All-In Podcast американский предприниматель Дэвид Сакс, комментируя последнюю публикацию Time о главе украинского государства."В определенной мере эта статья (в Time. – Прим. ред.) не говорит ничего нового. &lt;…&gt; Все критики данного конфликта уже давно говорят об этих вещах, а именно: Россия выигрывает, ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, у нас (США. – Прим. ред.) закончились боеприпасы, чтобы им дать. Принципиальная разница в том, что &lt;…&gt; сейчас об этом говорят в команде Зеленского. Иными словами, так называемые тезисы Путина сейчас исходят от офиса Зеленского", – отметил он.Бизнесмен также задается вопросом, изменит ли данная ситуация политику Вашингтона и даст ли она импульс к началу мирных переговоров.В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".
https://ria.ru/20231103/nekhvatka-1907230403.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Изнутри": в США раскрыли, как Зеленского поставили на место словами Путина

Бизнесмен Сакс: офис Зеленского начал критиковать его словами Путина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского начала критиковать его тезисами о поражении Киева в военном конфликте, заявил в эфире The All-In Podcast американский предприниматель Дэвид Сакс, комментируя последнюю публикацию Time о главе украинского государства.
"В определенной мере эта статья (в Time. – Прим. ред.) не говорит ничего нового. <…> Все критики данного конфликта уже давно говорят об этих вещах, а именно: Россия выигрывает, ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, у нас (США. – Прим. ред.) закончились боеприпасы, чтобы им дать. Принципиальная разница в том, что <…> сейчас об этом говорят в команде Зеленского. Иными словами, так называемые тезисы Путина сейчас исходят от офиса Зеленского", – отметил он.
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Бизнесмен также задается вопросом, изменит ли данная ситуация политику Вашингтона и даст ли она импульс к началу мирных переговоров.
В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".
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