"Изнутри": в США раскрыли, как Зеленского поставили на место словами Путина
Бизнесмен Сакс: офис Зеленского начал критиковать его словами Путина
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского начала критиковать его тезисами о поражении Киева в военном конфликте, заявил в эфире The All-In Podcast американский предприниматель Дэвид Сакс, комментируя последнюю публикацию Time о главе украинского государства.
"В определенной мере эта статья (в Time. – Прим. ред.) не говорит ничего нового. <…> Все критики данного конфликта уже давно говорят об этих вещах, а именно: Россия выигрывает, ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, у нас (США. – Прим. ред.) закончились боеприпасы, чтобы им дать. Принципиальная разница в том, что <…> сейчас об этом говорят в команде Зеленского. Иными словами, так называемые тезисы Путина сейчас исходят от офиса Зеленского", – отметил он.
Бизнесмен также задается вопросом, изменит ли данная ситуация политику Вашингтона и даст ли она импульс к началу мирных переговоров.
В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителей его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе в конфликте с Россией, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".