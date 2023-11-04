https://ria.ru/20231104/korolev-1907465049.html

В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства

В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства

Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:03

2023-11-04T17:03

2023-11-04T17:03

новости подмосковья

общество

королев

россия

лев лещенко

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Под песню в исполнении народного артиста России Льва Лещенко "Мы - единое целое!" студенты выстроились рядами, образовав символический флаг России. Затем на фоне флага появилась цифра "89", составленная из флагов субъектов Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли в субботу во всех микрорайонах наукограда. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки, фаер-шоу и даже фестиваль жонглирования, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221104/prazdnik-1828595472.html

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, королев, россия, лев лещенко, день народного единства