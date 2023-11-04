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В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:03 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/korolev-1907465049.html
В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства
В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства
Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:03
2023-11-04T17:03
новости подмосковья
общество
королев
россия
лев лещенко
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Под песню в исполнении народного артиста России Льва Лещенко "Мы - единое целое!" студенты выстроились рядами, образовав символический флаг России. Затем на фоне флага появилась цифра "89", составленная из флагов субъектов Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли в субботу во всех микрорайонах наукограда. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки, фаер-шоу и даже фестиваль жонглирования, отметили в пресс-службе.
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4.7
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общество, королев, россия, лев лещенко, день народного единства
Новости Подмосковья, Общество, Королев, Россия, Лев Лещенко, День народного единства

В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваФлешмоб "Мы – единое целое" в Королёве, приуроченный ко Дню народного единства
Флешмоб Мы – единое целое в Королёве, приуроченный ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Флешмоб "Мы – единое целое" в Королёве, приуроченный ко Дню народного единства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Под песню в исполнении народного артиста России Льва Лещенко "Мы - единое целое!" студенты выстроились рядами, образовав символический флаг России. Затем на фоне флага появилась цифра "89", составленная из флагов субъектов Российской Федерации.
Праздничные мероприятия прошли в субботу во всех микрорайонах наукограда. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки, фаер-шоу и даже фестиваль жонглирования, отметили в пресс-службе.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
День народного единства в России
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Новости ПодмосковьяОбществоКоролевРоссияЛев ЛещенкоДень народного единства
 
 
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