https://ria.ru/20231104/korolev-1907465049.html
В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства
В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
В подмосковном Королеве прошел флешмоб в честь Дня народного единства
Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:03
2023-11-04T17:03
2023-11-04T17:03
новости подмосковья
общество
королев
россия
лев лещенко
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Под песню в исполнении народного артиста России Льва Лещенко "Мы - единое целое!" студенты выстроились рядами, образовав символический флаг России. Затем на фоне флага появилась цифра "89", составленная из флагов субъектов Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли в субботу во всех микрорайонах наукограда. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки, фаер-шоу и даже фестиваль жонглирования, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, королев, россия, лев лещенко, день народного единства
Новости Подмосковья, Общество, Королев, Россия, Лев Лещенко, День народного единства
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более тысячи студентов Технологического университета имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве приняли участие в патриотическом флешмобе на центральной площади наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Под песню в исполнении народного артиста России Льва Лещенко
"Мы - единое целое!" студенты выстроились рядами, образовав символический флаг России. Затем на фоне флага появилась цифра "89", составленная из флагов субъектов Российской Федерации.
Праздничные мероприятия прошли в субботу во всех микрорайонах наукограда. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки, фаер-шоу и даже фестиваль жонглирования, отметили в пресс-службе.
День народного единства в России