https://ria.ru/20231104/kontsert-1907433302.html
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"
Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:43
2023-11-04T14:43
2023-11-04T16:57
выставка-форум "россия"
москва
россия
хибла герзмава
лариса долина
shaman (ярослав дронов)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907426750_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_5cfa39e4fda42f78076272335c3013d2.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в Москве, заявили организаторы мероприятия. "Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20.00 станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников. "Портал в будущее" — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума "Россия", - написано в сообщении. Уточняется, что шоу соединит в себе электронную и симфоническую музыку. "Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем", - объяснили организаторы. Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html
https://ria.ru/20231104/gosuslugi-1907421839.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907426750_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_07b42e7ac36844dd31676c9162c5bcc5.jpg
Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
2023-11-04T14:43
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, хибла герзмава, лариса долина, shaman (ярослав дронов) , культура
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Хибла Герзмава, Лариса Долина, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Культура
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"
Певец Shaman выступит на шоу "Портал в будущее" на выставке "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в Москве, заявили организаторы мероприятия.
"Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20.00 станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова
, Наталья Подольская
, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.
"Портал в будущее" — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума "Россия", - написано в сообщении.
Уточняется, что шоу соединит в себе электронную и симфоническую музыку.
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом
"Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России
и её будущем", - объяснили организаторы.
Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян