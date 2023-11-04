https://ria.ru/20231104/kontsert-1907433302.html

Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"

Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"

Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:43

2023-11-04T14:43

2023-11-04T16:57

выставка-форум "россия"

москва

россия

хибла герзмава

лариса долина

shaman (ярослав дронов)

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907426750_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_5cfa39e4fda42f78076272335c3013d2.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в Москве, заявили организаторы мероприятия. "Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20.00 станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников. "Портал в будущее" — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума "Россия", - написано в сообщении. Уточняется, что шоу соединит в себе электронную и симфоническую музыку. "Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем", - объяснили организаторы. Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html

https://ria.ru/20231104/gosuslugi-1907421839.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия" Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия" 2023-11-04T14:43 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, хибла герзмава, лариса долина, shaman (ярослав дронов) , культура