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Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:43 04.11.2023 (обновлено: 16:57 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/kontsert-1907433302.html
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"
Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:43
2023-11-04T16:57
выставка-форум "россия"
москва
россия
хибла герзмава
лариса долина
shaman (ярослав дронов)
культура
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в Москве, заявили организаторы мероприятия. "Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20.00 станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников. "Портал в будущее" — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума "Россия", - написано в сообщении. Уточняется, что шоу соединит в себе электронную и симфоническую музыку. "Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем", - объяснили организаторы. Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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4.7
96
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Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
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москва, россия, хибла герзмава, лариса долина, shaman (ярослав дронов) , культура
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Хибла Герзмава, Лариса Долина, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Культура
Shaman, Хибла Герзмава и Лариса Долина выступят на выставке "Россия"

Певец Shaman выступит на шоу "Портал в будущее" на выставке "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Международная выставка-форум "Россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman, оперная певица Хибла Герзмава, певица Лариса Долина и другие артисты выступят на концерте выставки-форума "Россия" вечером в субботу на ВДНХ в Москве, заявили организаторы мероприятия.
"Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20.00 станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.
"Портал в будущее" — наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума "Россия", - написано в сообщении.
Уточняется, что шоу соединит в себе электронную и симфоническую музыку.
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"Перед глазами гостей праздника на здании главной арки входа ВДНХ пройдёт настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем", - объяснили организаторы.
Международная выставка-форум " Россия " на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияХибла ГерзмаваЛариса ДолинаSHAMAN (Ярослав Дронов)Культура
 
 
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