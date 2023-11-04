https://ria.ru/20231104/kontrnastuplenie-1907406321.html

"Будет трудно": в ВСУ сообщили Зеленскому о надвигающейся катастрофе

"Будет трудно": в ВСУ сообщили Зеленскому о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 04.11.2023

"Будет трудно": в ВСУ сообщили Зеленскому о надвигающейся катастрофе

Контрнаступление Вооруженных сил Украины исчерпало свои возможности на южном направлении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского военного... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:23

2023-11-04T12:23

2023-11-04T12:23

в мире

киев

валерий залужный

майкл кофман

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Контрнаступление Вооруженных сил Украины исчерпало свои возможности на южном направлении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского военного эксперта Майкла Кофмана и солдат ВСУ."В целом украинское наступление на юге либо полностью остановилось, либо скоро это сделает", – отметил аналитик Кофман.Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и крайнюю степень изнеможения, говорится в материале. По мнению одного из украинских военных, следующая фаза конфликта будет очень трудной."Мы устали <…> их больше, и у них больше оборудования", – признался солдат ВСУ.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html

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в мире, киев, валерий залужный, майкл кофман, вооруженные силы украины