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В Комитете семей воинов в День народного единства призвали помогать фронту - РИА Новости, 04.11.2023
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06:51 04.11.2023 (обновлено: 06:52 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/komitet-1907362209.html
В Комитете семей воинов в День народного единства призвали помогать фронту
В Комитете семей воинов в День народного единства призвали помогать фронту - РИА Новости, 04.11.2023
В Комитете семей воинов в День народного единства призвали помогать фронту
День народного единства является поводом вспомнить, что стране нужен надежный тыл, а также помочь фронту, кто чем может, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:51
2023-11-04T06:52
россия
общество
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. День народного единства является поводом вспомнить, что стране нужен надежный тыл, а также помочь фронту, кто чем может, рассказала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова. "В праздник народного единства, когда мы вспоминаем историческое единение нашего народа, важно понимать - мы должны быть достойны наших героев, которые защищают нас. Мы их подвести не должны! Наша задача – сплотиться в надежный тыл, чтобы помогать друг другу и нашим воинам отстоять Россию, её историю, наши традиционный ценности", - сказала Белехова. Она отметила, что важна и большая, и малая помощь фронту. "Многие задаются вопросом - где и как я могу помочь? КСВО имеет 89 региональных отделений. Сделайте, что можете: напишите письмо солдату – воинам там важно знать, что за спиной у них есть поддержка, что в них верят. Вы знаете, как приятно ребятам найти в коробке с гуманитарной помощью иконку, записку с добрыми пожеланиями, носки, связанные вручную. Мы формируем гуманитарные конвои, плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи, есть даже свой "спицназ" - спицами вяжут", - призвала руководитель Комитета. Также, добавила она, можно оказать и профессиональную помощь. "Если вы, например, юрист, психолог, медик, журналист, управленец или волонтер - можно помочь Комитету своими профессиональными навыками, в любом из регионов. Мы помогаем юридически, а в рамках нашего проекта "КСВО рядом" – вместе со священниками и психологами оказываем духовно-психологическую помощь. Есть проект "Кино и живопись на службе Отечеству". Если вы хотите помочь - мы вас ждем. Помощь - это реальная гражданская позиция", - заключила собеседница агентства.
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россия, общество
Россия, Общество
В Комитете семей воинов в День народного единства призвали помогать фронту

Глава КСВО Белехова в День народного единства призвала помогать фронту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. День народного единства является поводом вспомнить, что стране нужен надежный тыл, а также помочь фронту, кто чем может, рассказала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.
«
"В праздник народного единства, когда мы вспоминаем историческое единение нашего народа, важно понимать - мы должны быть достойны наших героев, которые защищают нас. Мы их подвести не должны! Наша задача – сплотиться в надежный тыл, чтобы помогать друг другу и нашим воинам отстоять Россию, её историю, наши традиционный ценности", - сказала Белехова.
Она отметила, что важна и большая, и малая помощь фронту.
"Многие задаются вопросом - где и как я могу помочь? КСВО имеет 89 региональных отделений. Сделайте, что можете: напишите письмо солдату – воинам там важно знать, что за спиной у них есть поддержка, что в них верят. Вы знаете, как приятно ребятам найти в коробке с гуманитарной помощью иконку, записку с добрыми пожеланиями, носки, связанные вручную. Мы формируем гуманитарные конвои, плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи, есть даже свой "спицназ" - спицами вяжут", - призвала руководитель Комитета.
Также, добавила она, можно оказать и профессиональную помощь.
"Если вы, например, юрист, психолог, медик, журналист, управленец или волонтер - можно помочь Комитету своими профессиональными навыками, в любом из регионов. Мы помогаем юридически, а в рамках нашего проекта "КСВО рядом" – вместе со священниками и психологами оказываем духовно-психологическую помощь. Есть проект "Кино и живопись на службе Отечеству". Если вы хотите помочь - мы вас ждем. Помощь - это реальная гражданская позиция", - заключила собеседница агентства.
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