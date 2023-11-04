https://ria.ru/20231104/khusnullin-1907473721.html

Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия"

Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил организацию форума-выставки "Россия" на ВДНХ и планирует еще раз посетить площадку. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:46

2023-11-04T17:46

2023-11-04T17:46

выставка-форум "россия"

россия

марат хуснуллин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил организацию форума-выставки "Россия" на ВДНХ и планирует еще раз посетить площадку. В субботу на выставке в рамках федерального Просветительского марафона "Знание" Хуснуллин прочитал лекцию для молодежи на тему инфраструктурного развития страны. "Скажу одним емким словом - очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка "Россия" очень серьезная - очень. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы - все подготовились очень хорошо. Для себя лично поставил задачу - выделить время, целый день, и пройти все и посмотреть", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907473315.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, марат хуснуллин, выставка-форум "россия"