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Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
17:46 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/khusnullin-1907473721.html
Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия"
Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил организацию форума-выставки "Россия" на ВДНХ и планирует еще раз посетить площадку. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:46
2023-11-04T17:46
выставка-форум "россия"
россия
марат хуснуллин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил организацию форума-выставки "Россия" на ВДНХ и планирует еще раз посетить площадку. В субботу на выставке в рамках федерального Просветительского марафона "Знание" Хуснуллин прочитал лекцию для молодежи на тему инфраструктурного развития страны. "Скажу одним емким словом - очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка "Россия" очень серьезная - очень. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы - все подготовились очень хорошо. Для себя лично поставил задачу - выделить время, целый день, и пройти все и посмотреть", - сказал Хуснуллин журналистам.
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россия, марат хуснуллин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Марат Хуснуллин, Выставка-форум "Россия"
Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия"

Вице-премьер Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспозиция Минэнерго России в павильоне "Энергия жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Экспозиция Минэнерго России в павильоне Энергия жизни на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Экспозиция Минэнерго России в павильоне "Энергия жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил организацию форума-выставки "Россия" на ВДНХ и планирует еще раз посетить площадку.
В субботу на выставке в рамках федерального Просветительского марафона "Знание" Хуснуллин прочитал лекцию для молодежи на тему инфраструктурного развития страны.
"Скажу одним емким словом - очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка "Россия" очень серьезная - очень. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы - все подготовились очень хорошо. Для себя лично поставил задачу - выделить время, целый день, и пройти все и посмотреть", - сказал Хуснуллин журналистам.
Участники выставки на открытии экспозиции выставки Россия
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17:44
 
Выставка-форум "Россия"РоссияМарат ХуснуллинВыставка-форум "Россия"
 
 
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