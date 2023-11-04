Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия"
Вице-премьер Хуснуллин высоко оценил выставку "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспозиция Минэнерго России в павильоне "Энергия жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Экспозиция Минэнерго России в павильоне "Энергия жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил организацию форума-выставки "Россия" на ВДНХ и планирует еще раз посетить площадку.
В субботу на выставке в рамках федерального Просветительского марафона "Знание" Хуснуллин прочитал лекцию для молодежи на тему инфраструктурного развития страны.
"Скажу одним емким словом - очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка "Россия" очень серьезная - очень. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы - все подготовились очень хорошо. Для себя лично поставил задачу - выделить время, целый день, и пройти все и посмотреть", - сказал Хуснуллин журналистам.