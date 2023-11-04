https://ria.ru/20231104/khezbolla-1907439169.html

Израиль заявил, что нанес удары по военным объектам "Хезболлы"

Израиль заявил, что нанес удары по военным объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 04.11.2023

Израиль заявил, что нанес удары по военным объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по складам с ракетами и военным объектам ливанского движения "Хезболла". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:12

2023-11-04T15:12

2023-11-04T15:44

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по складам с ракетами и военным объектам ливанского движения "Хезболла"."В ответ на обстрел израильской территории со стороны Ливана в течение последнего часа истребители ЦАХАЛ наносили удары по объектам <...> "Хезболлы". <...> Среди объектов, по которым были нанесены удары, объекты террористической инфраструктуры, места хранения ракет и военные объекты "Хезболлы", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее сегодня ливанское движение заявило об обстреле пяти позиций израильской армии. Уточнялось, что в результате атаки удалось уничтожить техническое оборудование ЦАХАЛ. Накануне генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла заявил, что риск полномасштабных военных действий с Израилем вполне реален. Он также отметил, что шиитское движение присоединилось к боям против Тель-Авива еще 8 октября.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Этому предшествовало нападение палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231104/khamas-1907394663.html

https://ria.ru/20231104/izrail-1907356603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, ливан, россия