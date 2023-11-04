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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 04.11.2023 (обновлено: 12:49 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/kherson-1907380149.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 04.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели новые взрывы, сообщило украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:00
2023-11-04T12:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели новые взрывы, сообщило украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — указано в материале. Утром украинские СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Киеву части Херсонской области в 09:31 мск объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.
https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html
https://ria.ru/20231102/kherson-1906977482.html
херсонская область
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели новые взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели новые взрывы, сообщило украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале.
«
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — указано в материале.
Утром украинские СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Киеву части Херсонской области в 09:31 мск объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор.
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Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсон
 
 
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