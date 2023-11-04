https://ria.ru/20231104/kherson-1907380149.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 04.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели новые взрывы, сообщило украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:00

2023-11-04T10:00

2023-11-04T12:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели новые взрывы, сообщило украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — указано в материале. Утром украинские СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Киеву части Херсонской области в 09:31 мск объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.

https://ria.ru/20230929/kherson-1899555103.html

https://ria.ru/20231102/kherson-1906977482.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , херсон