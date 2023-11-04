https://ria.ru/20231104/khamas-1907503634.html

Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС - РИА Новости, 04.11.2023

Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) найдет и ликвидирует лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, заявил на пресс-конференции министр обороны еврейского... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T22:07

2023-11-04T22:07

2023-11-04T22:23

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) найдет и ликвидирует лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, заявил на пресс-конференции министр обороны еврейского государства Йоав Галант."Мы доберемся до Синвара и уничтожим его. После войны в Газе больше не будет ХАМАС и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа", — сказал он.По словам Галанта, у израильской армии будет полная свобода действий в секторе Газа "и она сделает все, что захочет".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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восточный иерусалим

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году