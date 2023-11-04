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В ХАМАС рассказали о визите главы политбюро движения в Иран - РИА Новости, 04.11.2023
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18:27 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/khamas-1907479234.html
В ХАМАС рассказали о визите главы политбюро движения в Иран
В ХАМАС рассказали о визите главы политбюро движения в Иран - РИА Новости, 04.11.2023
В ХАМАС рассказали о визите главы политбюро движения в Иран
Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания несколько дней назад посетил Тегеран и встретился с верховным лидером Ирана... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:27
2023-11-04T18:27
в мире
иран
израиль
россия
тегеран (город)
исмаил хания
али хаменеи
владимир путин
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КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания несколько дней назад посетил Тегеран и встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан, его слова приводит ливанский телеканал Al Mayadeen.“Глава политбюро Исмаил Хания несколько дней назад посетил Тегеран, где встретился с лидером революции Али Хаменеи”, - сказал Хамдан.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/iran-1905531522.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
иран
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в мире, иран, израиль, россия, тегеран (город), исмаил хания, али хаменеи, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Россия, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС рассказали о визите главы политбюро движения в Иран

Глава политбюро ХАМАС посетил Иран и встретился с верховным лидером Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Глава политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания несколько дней назад посетил Тегеран и встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан, его слова приводит ливанский телеканал Al Mayadeen.
«
“Глава политбюро Исмаил Хания несколько дней назад посетил Тегеран, где встретился с лидером революции Али Хаменеи”, - сказал Хамдан.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Иран пригрозил США "беспощадным пламенем" при продолжении атак на Газу
27 октября, 01:41
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильРоссияТегеран (город)Исмаил ХанияАли ХаменеиВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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