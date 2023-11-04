https://ria.ru/20231104/khamas-1907394663.html
ХАМАС призвало использовать "нефтяное оружие" против Израиля
ХАМАС призвало использовать "нефтяное оружие" против Израиля - РИА Новости, 04.11.2023
ХАМАС призвало использовать "нефтяное оружие" против Израиля
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк призвал арабские и мусульманские страны использовать нефть и экономические отношения в качестве... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:14
2023-11-04T11:14
2023-11-04T11:14
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк призвал арабские и мусульманские страны использовать нефть и экономические отношения в качестве инструмента давления на Израиль и США. "Сегодня от лидеров и народов арабского и исламского мира требуется занять серьезную и благородную позицию по отношению к нашему народу в секторе Газа; и использовать сильные карты для оказания давления на оккупантов (Израиль - ред.) и американскую администрацию, чтобы остановить поток крови... Необходимо использование нефтяного оружия; и угрозы торговым и экономическим интересам сторонников оккупации (Израиля - ред.)", - говорится в заявлении ар-Ришка, опубликованном в Telegram-канале движения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/izrail-1907356603.html
https://ria.ru/20231103/tsentr-1907338402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвало использовать "нефтяное оружие" против Израиля
ХАМАС призвало арабские страны использовать нефть для давления на Израиль
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк призвал арабские и мусульманские страны использовать нефть и экономические отношения в качестве инструмента давления на Израиль и США.
"Сегодня от лидеров и народов арабского и исламского мира требуется занять серьезную и благородную позицию по отношению к нашему народу в секторе Газа; и использовать сильные карты для оказания давления на оккупантов (Израиль - ред.) и американскую администрацию, чтобы остановить поток крови... Необходимо использование нефтяного оружия; и угрозы торговым и экономическим интересам сторонников оккупации (Израиля - ред.)", - говорится в заявлении ар-Ришка, опубликованном в Telegram-канале движения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
СМИ: в Израиле не уверены, что им хватит времени на искоренение ХАМАС
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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