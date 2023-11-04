https://ria.ru/20231104/khamas-1907368118.html

ХАМАС возложило ответственность за удар по беженцам в Газе на Байдена

ХАМАС возложило ответственность за удар по беженцам в Газе на Байдена - РИА Новости, 04.11.2023

ХАМАС возложило ответственность за удар по беженцам в Газе на Байдена

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:44

2023-11-04T08:44

2023-11-04T09:13

в мире

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена."Ужасная резня в школе Усамы бен Заида при ООН, где укрывались сотни перемещенных лиц. <...> Мы возлагаем на администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки, которая придала смелость Израилю и дала ему зеленый свет на совершение геноцида против нашего населения", — говорится в заявлении пресс-службы движения.Накануне палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что десятки человек погибли при ударе армии Израиля по школе, которая сейчас принимает тысячи перемещенных лиц.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231104/izrail-1907356603.html

https://ria.ru/20231104/istreblenie-1907354992.html

сша

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, джо байден, владимир путин, оон