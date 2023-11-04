https://ria.ru/20231104/karta-1907430870.html
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами - РИА Новости, 04.11.2023
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами
В Симферополе открыли обновленную кованую карту России, добавив туда четыре новых российских региона: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:30
2023-11-04T14:30
2023-11-04T14:30
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донецкая народная республика
луганская народная республика
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. В Симферополе открыли обновленную кованую карту России, добавив туда четыре новых российских региона: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает корреспондент РИА Новости. Карта установлена в центре города в парке культуры и отдыха имени Тренева. Открытие приурочили ко Дню народного единства. На карте каждый регион представлен своими символами, в том числе и новые субъекты РФ. В частности: ДНР, среди прочего – пальма Мерцалова, ЛНР - труженник Луганска и шахты, Запорожская область – атом, как символ Запорожской АЭС, Херсонская область – арбуз и якорь. "Глубоко символично, что эта кованая карта величия России дополняется новыми регионами, которые вошли в состав России, именно в День народного единства", - сказал на церемонии открытия первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Кованую карту России открыли четыре города назад ко Дню народного единства. Ее длина более 10 метров, вес - более 15 тонн. В ее создании принимали участие около 300 мастеров из различных регионов России.
https://ria.ru/20231103/nazvanie-1907267442.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ефим фикс, запорожская аэс
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ефим Фикс, Запорожская АЭС
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами
В Симферополе открыли обновленную кованую карту РФ с четырьмя новыми регионами