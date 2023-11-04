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В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами - РИА Новости, 04.11.2023
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14:30 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/karta-1907430870.html
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами - РИА Новости, 04.11.2023
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами
В Симферополе открыли обновленную кованую карту России, добавив туда четыре новых российских региона: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:30
2023-11-04T14:30
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. В Симферополе открыли обновленную кованую карту России, добавив туда четыре новых российских региона: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает корреспондент РИА Новости. Карта установлена в центре города в парке культуры и отдыха имени Тренева. Открытие приурочили ко Дню народного единства. На карте каждый регион представлен своими символами, в том числе и новые субъекты РФ. В частности: ДНР, среди прочего – пальма Мерцалова, ЛНР - труженник Луганска и шахты, Запорожская область – атом, как символ Запорожской АЭС, Херсонская область – арбуз и якорь. "Глубоко символично, что эта кованая карта величия России дополняется новыми регионами, которые вошли в состав России, именно в День народного единства", - сказал на церемонии открытия первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Кованую карту России открыли четыре города назад ко Дню народного единства. Ее длина более 10 метров, вес - более 15 тонн. В ее создании принимали участие около 300 мастеров из различных регионов России.
https://ria.ru/20231103/nazvanie-1907267442.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ефим фикс, запорожская аэс
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ефим Фикс, Запорожская АЭС
В Крыму открыли обновленную кованую карту России с новыми регионами

В Симферополе открыли обновленную кованую карту РФ с четырьмя новыми регионами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКарта России в центре Симферополя
Карта России в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Карта России в центре Симферополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. В Симферополе открыли обновленную кованую карту России, добавив туда четыре новых российских региона: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает корреспондент РИА Новости.
Карта установлена в центре города в парке культуры и отдыха имени Тренева. Открытие приурочили ко Дню народного единства. На карте каждый регион представлен своими символами, в том числе и новые субъекты РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми
Вчера, 16:39
В частности: ДНР, среди прочего – пальма Мерцалова, ЛНР - труженник Луганска и шахты, Запорожская область – атом, как символ Запорожской АЭС, Херсонская область – арбуз и якорь.
«
"Глубоко символично, что эта кованая карта величия России дополняется новыми регионами, которые вошли в состав России, именно в День народного единства", - сказал на церемонии открытия первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Кованую карту России открыли четыре города назад ко Дню народного единства. Ее длина более 10 метров, вес - более 15 тонн. В ее создании принимали участие около 300 мастеров из различных регионов России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
На встрече с Путиным подняли вопрос о маркетплейсах в новых регионах России
Вчера, 17:07
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕфим ФиксЗапорожская АЭС
 
 
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