Власти Карелии оценили рост турпотока в этом году
Парфенчиков: Карелия ожидает роста турпотока до 2 миллионов человек в этом году
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПалаточный лагерь на берегу озера Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия
Палаточный лагерь на берегу озера Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Карелия рассчитывает на рост турпотока приблизительно до 2 миллионов человек в этом году, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Артур Парфенчиков.
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"За последние несколько лет турпоток растет… То, что мы видим по регистрации, за последние несколько лет практически в 2,5 раза вырос турпоток. Причем в геометрической прогрессии идет рост. И в этом году мы в сентябре уже вышли на уровень 2022 года - это где-то порядка 1,4 миллиона туристов. А сейчас мы понимаем, что будем двигаться к 2 миллионам", - сказал он.
Парфенчиков отметил, что Карелия практически всесезонная с точки зрения туризма.
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"Понятно, что летом высокий сезон. Но мы большое внимание уделяем и зимнему сезону, и межсезонью. Поэтому здесь мы видим достаточно большие резервы… Многие интересные точки в Карелии – это север, это Белое море, и даже Заонежье, где мы сделали сейчас по поручению президента великолепную дорогу. В 2017 году Владимир Владимирович дал поручение, и в этом году мы дорогу закончили. И сегодня можно практически круглогодично, и даже зимой, попадать на остров Кижи. Там очень красиво", - рассказал глава республики.
В настоящее время в Карелии проводится комплексная работа по подготовке и прохождению зимнего туристического сезона. Разрабатывается событийный календарь, готовятся к открытию новые объекты притяжения, например, "Поместье Деда Халла", проверяются зимние экскурсионные и активные программы, ведется подготовка снегоходных и лыжных маршрутов.
Парфенчиков отметил, что в настоящее время основную долю в турпотоке занимают российские туристы, однако есть заинтересованность и турбизнеса из других стран.
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"Мы начинаем ориентироваться на туристов из других стран. У нас побывали представители китайского турбизнеса в Сортавале. Они тоже заинтересовались этой точкой для китайских туристов… Пока каких-то переживаний, что сократился поток с Запада, у нас нет. Я думаю, что на ближайшие годы у нас задача принять всех тех, кто желает приехать в Карелию - и наших туристов, и туристов с Востока, с Юга. Мы работаем с такими странами, как Иран, Турция, Индия, Китай", - рассказал глава Карелии.