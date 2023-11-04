https://ria.ru/20231104/kareliya-1907448737.html

Власти Карелии оценили рост турпотока в этом году

Власти Карелии оценили рост турпотока в этом году - РИА Новости, 04.11.2023

Власти Карелии оценили рост турпотока в этом году

Карелия рассчитывает на рост турпотока приблизительно до 2 миллионов человек в этом году, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия" глава... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:00

2023-11-04T16:00

2023-11-04T16:00

выставка-форум "россия"

новости - туризм

белое море

кижи

сортавала

артур парфенчиков

отдых в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Карелия рассчитывает на рост турпотока приблизительно до 2 миллионов человек в этом году, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Артур Парфенчиков. "За последние несколько лет турпоток растет… То, что мы видим по регистрации, за последние несколько лет практически в 2,5 раза вырос турпоток. Причем в геометрической прогрессии идет рост. И в этом году мы в сентябре уже вышли на уровень 2022 года - это где-то порядка 1,4 миллиона туристов. А сейчас мы понимаем, что будем двигаться к 2 миллионам", - сказал он. Парфенчиков отметил, что Карелия практически всесезонная с точки зрения туризма. "Понятно, что летом высокий сезон. Но мы большое внимание уделяем и зимнему сезону, и межсезонью. Поэтому здесь мы видим достаточно большие резервы… Многие интересные точки в Карелии – это север, это Белое море, и даже Заонежье, где мы сделали сейчас по поручению президента великолепную дорогу. В 2017 году Владимир Владимирович дал поручение, и в этом году мы дорогу закончили. И сегодня можно практически круглогодично, и даже зимой, попадать на остров Кижи. Там очень красиво", - рассказал глава республики. В настоящее время в Карелии проводится комплексная работа по подготовке и прохождению зимнего туристического сезона. Разрабатывается событийный календарь, готовятся к открытию новые объекты притяжения, например, "Поместье Деда Халла", проверяются зимние экскурсионные и активные программы, ведется подготовка снегоходных и лыжных маршрутов. Парфенчиков отметил, что в настоящее время основную долю в турпотоке занимают российские туристы, однако есть заинтересованность и турбизнеса из других стран. "Мы начинаем ориентироваться на туристов из других стран. У нас побывали представители китайского турбизнеса в Сортавале. Они тоже заинтересовались этой точкой для китайских туристов… Пока каких-то переживаний, что сократился поток с Запада, у нас нет. Я думаю, что на ближайшие годы у нас задача принять всех тех, кто желает приехать в Карелию - и наших туристов, и туристов с Востока, с Юга. Мы работаем с такими странами, как Иран, Турция, Индия, Китай", - рассказал глава Карелии.

https://ria.ru/20231030/kareliya-1906236945.html

https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html

белое море

кижи

сортавала

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, белое море, кижи, сортавала, артур парфенчиков, отдых в россии