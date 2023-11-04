https://ria.ru/20231104/kadet-1907432883.html

Путин пообещал кадету пообщаться отдельно

Путин пообещал кадету пообщаться отдельно - РИА Новости, 04.11.2023

Путин пообещал кадету пообщаться отдельно

Президент Владимир Путин пообещал юному кадету из Московского президентского кадетского училища пообщаться с ним отдельно. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:40

2023-11-04T14:40

2023-11-04T15:42

день народного единства

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал юному кадету из Московского президентского кадетского училища пообщаться с ним отдельно. Глава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом к монументу пришли представителями религиозных объединений России. После возложения Путин пообщался с собравшимися. Юный кадет рассказал президенту, что хотел бы стать, как его папа, который погиб при исполнении воинских обязанностей во время спецоперации. Глава государства поинтересовался, как он учится и есть ли у него братья и сестры. Мальчик ответил, что есть младший брат, ему пять лет."Хороший возраст. Ты его любишь?" — сказал Путин. "Да", — ответил мальчик. Президент спросил, где именно учится юный кадет и нравится ли ему учиться. Мальчик ответил, что учится в Московском президентском кадетском училище и учиться ему нравится. "Мы с тобой еще поговорим", — добавил Путин. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.

https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html

https://ria.ru/20230704/derbent-1882233442.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день народного единства, владимир путин, москва, общество