https://ria.ru/20231104/kadet-1907432883.html
Путин пообещал кадету пообщаться отдельно
Путин пообещал кадету пообщаться отдельно - РИА Новости, 04.11.2023
Путин пообещал кадету пообщаться отдельно
Президент Владимир Путин пообещал юному кадету из Московского президентского кадетского училища пообщаться с ним отдельно. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:40
2023-11-04T14:40
2023-11-04T15:42
день народного единства
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал юному кадету из Московского президентского кадетского училища пообщаться с ним отдельно. Глава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом к монументу пришли представителями религиозных объединений России. После возложения Путин пообщался с собравшимися. Юный кадет рассказал президенту, что хотел бы стать, как его папа, который погиб при исполнении воинских обязанностей во время спецоперации. Глава государства поинтересовался, как он учится и есть ли у него братья и сестры. Мальчик ответил, что есть младший брат, ему пять лет."Хороший возраст. Ты его любишь?" — сказал Путин. "Да", — ответил мальчик. Президент спросил, где именно учится юный кадет и нравится ли ему учиться. Мальчик ответил, что учится в Московском президентском кадетском училище и учиться ему нравится. "Мы с тобой еще поговорим", — добавил Путин. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.
https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день народного единства, владимир путин, москва, общество
День народного единства, Владимир Путин, Москва, Общество
Путин пообещал кадету пообщаться отдельно
Путин пообещал юному кадету пообщаться отдельно
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал юному кадету из Московского президентского кадетского училища пообщаться с ним отдельно.
Глава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому
на Красной площади в Москве
. Вместе с президентом к монументу пришли представителями религиозных объединений России. После возложения Путин пообщался с собравшимися.
Юный кадет рассказал президенту, что хотел бы стать, как его папа, который погиб при исполнении воинских обязанностей во время спецоперации. Глава государства поинтересовался, как он учится и есть ли у него братья и сестры. Мальчик ответил, что есть младший брат, ему пять лет.
"Хороший возраст. Ты его любишь?" — сказал Путин.
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Президент спросил, где именно учится юный кадет и нравится ли ему учиться. Мальчик ответил, что учится в Московском президентском кадетском училище и учиться ему нравится.
«
"Мы с тобой еще поговорим", — добавил Путин.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.
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