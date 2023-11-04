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СМИ: в Израиле не уверены, что им хватит времени на искоренение ХАМАС - РИА Новости, 04.11.2023
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03:28 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/izrail-1907356603.html
СМИ: в Израиле не уверены, что им хватит времени на искоренение ХАМАС
СМИ: в Израиле не уверены, что им хватит времени на искоренение ХАМАС - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: в Израиле не уверены, что им хватит времени на искоренение ХАМАС
В Израиле не уверены, что у государства будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T03:28
2023-11-04T03:28
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Израиле не уверены, что у государства будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника. По мнению должностного лица, израильские войска возьмут контроль над сектором Газа. "Но чиновник не был уверен, на фоне того, что международное общественное резко поворачивается против Израиля, что у них будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС", - говорится в сообщении газеты. Как отмечает издание со ссылкой на руководство Израиля, на ликвидацию движения могут уйти месяцы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907287325.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: в Израиле не уверены, что им хватит времени на искоренение ХАМАС

NYT: в Израиле не уверены, что имеют достаточно времени для искоренения ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный в кибуце Беэри
Израильский военный в кибуце Беэри - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный в кибуце Беэри. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Израиле не уверены, что у государства будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.
По мнению должностного лица, израильские войска возьмут контроль над сектором Газа.
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"Но чиновник не был уверен, на фоне того, что международное общественное резко поворачивается против Израиля, что у них будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание со ссылкой на руководство Израиля, на ликвидацию движения могут уйти месяцы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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