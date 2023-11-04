https://ria.ru/20231104/irak-1907392643.html
Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 04.11.2023
Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:03
2023-11-04T11:03
2023-11-04T11:03
в мире
ирак
эль-хасаке
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. "Бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный удар по американской оккупационной базе Аш-Шаддади к югу от сирийского города Эль-Хасаке и поразили ее", - говорится в заявлении вооруженной группировки. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.
https://ria.ru/20231103/ataki-1907265858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, эль-хасаке, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Эль-Хасаке, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Исламское сопротивление Ирака нанесло ракетный удар по базе США в Сирии