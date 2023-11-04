https://ria.ru/20231104/irak-1907392643.html

Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии

Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 04.11.2023

Шиитские группировки в Ираке заявили, что обстреляли базу США в Сирии

Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:03

2023-11-04T11:03

2023-11-04T11:03

в мире

ирак

эль-хасаке

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло американскую базу Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. "Бойцы исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный удар по американской оккупационной базе Аш-Шаддади к югу от сирийского города Эль-Хасаке и поразили ее", - говорится в заявлении вооруженной группировки. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.

https://ria.ru/20231103/ataki-1907265858.html

ирак

эль-хасаке

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, эль-хасаке, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году