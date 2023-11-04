https://ria.ru/20231104/inflyatsiya-1907412259.html
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году - РИА Новости, 04.11.2023
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году
Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:05
2023-11-04T13:05
2023-11-04T13:05
выставка-форум "россия"
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_0:14:3386:1919_1920x0_80_0_0_e1a289a8ea0d339e26a95337a180f97a.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ - 7-7,5%. "Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", - сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. "В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция - 18-20%", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20231101/inflyatsiya-1906805630.html
https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_7e337db4340a5e1510e3dd40572dbe5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году
Абрамченко: рост цен на продовольствие по итогам 2023 года не превысит инфляцию
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Минэкономразвития
РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ
- 7-7,5%.
Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией
"Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", - сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
"В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция - 18-20%", - добавила вице-премьер.
Силуанов дал прогнозы по курсу рубля