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Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году - РИА Новости, 04.11.2023
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13:05 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/inflyatsiya-1907412259.html
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году - РИА Новости, 04.11.2023
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году
Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:05
2023-11-04T13:05
выставка-форум "россия"
экономика
россия
виктория абрамченко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ - 7-7,5%. "Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", - сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. "В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция - 18-20%", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20231101/inflyatsiya-1906805630.html
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экономика, россия, виктория абрамченко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году

Абрамченко: рост цен на продовольствие по итогам 2023 года не превысит инфляцию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ - 7-7,5%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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1 ноября, 21:03
"Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", - сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
"В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция - 18-20%", - добавила вице-премьер.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияВиктория АбрамченкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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