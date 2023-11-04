https://ria.ru/20231104/inflyatsiya-1907412259.html

Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году

Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году - РИА Новости, 04.11.2023

Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году

Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:05

2023-11-04T13:05

2023-11-04T13:05

выставка-форум "россия"

экономика

россия

виктория абрамченко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию, прогнозируемую на уровне не выше 7,5%, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 7,5%, ЦБ - 7-7,5%. "Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию", - сказала она в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. "В рамках, которые планировали, удержимся точно. Мы анализируем ситуацию внутри страны и сравниваем себя с ситуацией на мировых рынках. Мировая продовольственная инфляция - 18-20%", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20231101/inflyatsiya-1906805630.html

https://ria.ru/20231104/valyuta-1907398333.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, виктория абрамченко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)