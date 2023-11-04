https://ria.ru/20231104/ikona-1907432041.html

"Два Казанских образа". Какую икону представил патриарх Кирилл

"Два Казанских образа". Какую икону представил патриарх Кирилл - РИА Новости, 04.11.2023

"Два Казанских образа". Какую икону представил патриарх Кирилл

В День народного единства глава РПЦ рассказал об обретении утраченной Казанской иконы Богоматери. Однако дело в том, что этот образ существует в нескольких... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:34

2023-11-04T14:34

2023-11-04T16:48

религия

россия

казань

переделкино

сергей проскурин

иван грозный

петр i

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907462370_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_0d397b7376ea24624017d12c3a478c49.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. В День народного единства глава РПЦ рассказал об обретении утраченной Казанской иконы Богоматери. Однако дело в том, что этот образ существует в нескольких версиях, поэтому непонятно, речь идет об оригинале или точной копии. О непростой судьбе святыни — в материале РИА Новости.Никогда не покидала Россию"Это событие можно отнести к историческим. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней", — сказал патриарх Кирилл во время литургии в Успенском соборе Московского Кремля.В ходе богослужения он представил верующим икону Казанской Божией Матери XVI века, которая считалась утраченной более ста лет. По словам главы РПЦ, образ "датирован 1580 годом"."Образ был обретен раньше, но никогда не был представлен людям и находился в патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить, прежде чем сказать людям, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский (в 1612 году. — Прим. ред.)", — отметил патриарх Кирилл.Он напомнил, что чудотворная икона хранилась в построенном князем Казанском храме на Красной площади, откуда впоследствии исчезла. По самой распространенной версии, ее украли.Оказалось, как отметил глава РПЦ, икона никуда не исчезла и все эти годы была в России, а обнаружилась в патриаршей резиденции в Переделкино — в месте, где складывались иконы, предназначенные для подарков храмам и монастырям."Я просматривал иконы и обрел этот образ. Подумал, что это искусно сделанная подделка. Но заинтересовался этим образом. Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точнейшей копией той созданной иконы, то очевидно, <…> что речь идет о чудотворном образе", — пояснил патриарх Кирилл.Судьба оригиналаПо преданию, в 1579 году в Казани вспыхнул сильнейший пожар — выгорела большая часть города. А после местная жительница, девятилетняя Матрона, увидела во сне Деву Марию, велевшую откопать ее икону на одном из пепелищ.В указанном месте на глубине около метра и была найдена икона. Это случилось 21 июля. В церковный календарь дата вошла как день обретения Казанской иконы Божией Матери.На месте обретения впоследствии построили Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала та самая Матрона.От новоявленного образа происходили многочисленные исцеления. О них в 1594 году писал архиепископ Казанский Гермоген — будущий патриарх всея Руси. К слову, он же был свидетелем обретения иконы 15 годами ранее.В сочинении Гермогена "Сказание о Казанской иконе Божией Матери" также говорится, что мастера сделали несколько точных копий образа. Один из них отправили царю Ивану Грозному в Москву.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило столицу от польских интервентов, как раз находилась одна из таких реплик — видимо, это и есть икона, представленная патриархом 4 ноября. Из-за обилия списков (точных копий) в какой-то момент возникла путаница: где оригинал, а где реплика. Еще в XIX веке большинство исследователей склонялось к версии, что найденный Матроной образ не покидал города на Волге и хранился в Богородицком монастыре.Вплоть до похищения в 1904 году. В июне того года двое воров-"форточников" Ананий Комов и Варфоломей Стоян украли чудотворный образ из обители. Его так и не нашли. По одной версии, икону уничтожили, по другой — продали.Есть нюансыПравда, еще на рубеже XIX-XX веков возникла версия, что в ополчении Минина и Пожарского в 1612-м находился именно подлинник Казанского образа. Утверждать это трудно: полноценную экспертизу оригинала, который хранился в Казани, так и не провели.А из-за Первой мировой войны и революции не удалось как следует исследовать и московский список, представленный сегодня патриархом. К слову, кроме него, были и другие реплики знаменитой святыни. По преданию, в 1588 году в городе Романове (ныне Тутаев) близ Ярославля местному жителю Герасиму явилась икона Богоматери — точь-в-точь такая же, как Казанская.Еще одна ранняя копия до сих пор хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В Северную столицу ее принесли по приказу Петра I в канун Полтавской битвы.Что же касается сегодняшнего заявления главы РПЦ, пока искусствоведы воздерживаются от каких-либо комментариев.

https://ria.ru/20231104/ikona-1907407712.html

https://ria.ru/20231104/svyatynya-1907291593.html

россия

казань

переделкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Тот самый чудотворный образ". Патриарх показал оригинал иконы Казанской Божией Матери "Тот самый чудотворный образ". Патриарх показал оригинал иконы Казанской Божией Матери 2023-11-04T14:34 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казань, переделкино, сергей проскурин, иван грозный, петр i, русская православная церковь, день народного единства