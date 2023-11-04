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На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:16 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/igra-1907477900.html
На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре
На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре
Игровая зона стенда Московской области на выставке-форуме "Россия" даст посетителям возможность с помощью интерактивного пульта управлять Подмосковьем в формате РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:16
2023-11-04T18:16
выставка-форум "россия"
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей безруков
россия
вднх
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Игровая зона стенда Московской области на выставке-форуме "Россия" даст посетителям возможность с помощью интерактивного пульта управлять Подмосковьем в формате игры-стратеги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону - по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью "Добродела", - отметил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Стенд Московской области расположен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова. По данным пресс-службы, в зоне ярмарки в 75-м павильоне можно увидеть товары народных художественных промыслов: павловопосадские платки, продукцию Гжельского фарфорового завода, жостовские росписи, федоскинские миниатюры, богородскую игрушку, коломенскую пастилу. А на продуктовой ярмарке в 48-м павильоне Московскую область каждую неделю будет представлять один из фермеров - это производители сыра, овощей, ягод, меда, какао, хлебобулочной, молочной, рыбной и мясной продукции. Двадцать седьмого декабря на выставке-форуме "Россия" пройдет День Московской области. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907444935.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей безруков, россия, вднх, москва, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Безруков, Россия, ВДНХ, Москва, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре

На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре-стратегии

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкУчастники выставки на открытии экспозиции выставки "Россия"
Участники выставки на открытии экспозиции выставки Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Участники выставки на открытии экспозиции выставки "Россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Игровая зона стенда Московской области на выставке-форуме "Россия" даст посетителям возможность с помощью интерактивного пульта управлять Подмосковьем в формате игры-стратеги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону - по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью "Добродела", - отметил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Стенд Московской области расположен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.
По данным пресс-службы, в зоне ярмарки в 75-м павильоне можно увидеть товары народных художественных промыслов: павловопосадские платки, продукцию Гжельского фарфорового завода, жостовские росписи, федоскинские миниатюры, богородскую игрушку, коломенскую пастилу. А на продуктовой ярмарке в 48-м павильоне Московскую область каждую неделю будет представлять один из фермеров - это производители сыра, овощей, ягод, меда, какао, хлебобулочной, молочной, рыбной и мясной продукции.
Двадцать седьмого декабря на выставке-форуме "Россия" пройдет День Московской области.
В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.
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Выставка-форум "Россия"Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергей БезруковРоссияВДНХМоскваВыставка-форум "Россия"
 
 
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