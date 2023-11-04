https://ria.ru/20231104/igra-1907477900.html

На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре

На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке "Россия" можно попробовать управлять Подмосковьем в игре

Игровая зона стенда Московской области на выставке-форуме "Россия" даст посетителям возможность с помощью интерактивного пульта управлять Подмосковьем в формате РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:16

2023-11-04T18:16

2023-11-04T18:16

выставка-форум "россия"

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей безруков

россия

вднх

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Игровая зона стенда Московской области на выставке-форуме "Россия" даст посетителям возможность с помощью интерактивного пульта управлять Подмосковьем в формате игры-стратеги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону - по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью "Добродела", - отметил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Стенд Московской области расположен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова. По данным пресс-службы, в зоне ярмарки в 75-м павильоне можно увидеть товары народных художественных промыслов: павловопосадские платки, продукцию Гжельского фарфорового завода, жостовские росписи, федоскинские миниатюры, богородскую игрушку, коломенскую пастилу. А на продуктовой ярмарке в 48-м павильоне Московскую область каждую неделю будет представлять один из фермеров - это производители сыра, овощей, ягод, меда, какао, хлебобулочной, молочной, рыбной и мясной продукции. Двадцать седьмого декабря на выставке-форуме "Россия" пройдет День Московской области. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907444935.html

https://ria.ru/20231104/khusnullin-1907473721.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей безруков, россия, вднх, москва, выставка-форум "россия"