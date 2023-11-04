https://ria.ru/20231104/guterresh-1907361111.html

Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе

Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе - РИА Новости, 04.11.2023

Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что потрясен сообщениями об ударе Израиля по колонне "скорых" в секторе Газа. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T06:19

2023-11-04T06:19

2023-11-04T08:59

израиль

восточный иерусалим

россия

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антониу гутерреш

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 4 ноя — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что потрясен сообщениями об ударе Израиля по колонне "скорых" в секторе Газа."Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа. Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие", — сказал он.Накануне Армия Израиля (ЦАХАЛ), сообщила, что нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Как передавал корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца, израильский беспилотник атаковал больничный комплекс "Аль-Шефа" во время выезда нескольких машин скорой помощи.При этом генсек отметил, что помнит о нападении ХАМАС на Израиль, включая убийства и похищения, и потребовал немедленного освобождения заложников, удерживаемых в Газе.В то же время, указал он, вот уже почти месяц гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и вынуждают с помощью бомбардировок покинуть дома."Это должно прекратиться", — подчеркнул Гутерреш.Генсек назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа ужасной. Он отметил, что в анклав поступает недостаточно продовольствия, воды и лекарств, там заканчивается топливо для электроснабжения больниц и водоочистных станций."В убежищах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Прим. ред.) людей почти в четыре раза больше вместимости и они подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Магазины пусты", — заявил он, отметив рост заболеваемости, особенно среди детей.Гутерреш призвал к гуманитарному прекращению огня и потребовал соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения и медицинских работников.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

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https://ria.ru/20231104/skoraya_pomosch-1907348929.html

https://ria.ru/20231104/istreblenie-1907354992.html

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израиль, восточный иерусалим, россия, владимир путин, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире