https://ria.ru/20231104/gosdolg-1907485437.html

Силуанов объяснил высокой госдолг США

Силуанов объяснил высокой госдолг США - РИА Новости, 04.11.2023

Силуанов объяснил высокой госдолг США

Госдолг США действительно большой, на это, в том числе, влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:59

2023-11-04T18:59

2023-11-04T18:59

экономика

сша

россия

антон силуанов

мвф

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Госдолг США действительно большой, на это, в том числе, влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар - надежная и устойчивая валюта", - сказал министр. По его словам, не может быть устойчивой валюты при "бесконтрольной эмиссии", поэтому "долг большой". "Это отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. Ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства", - добавил он. Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов - это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП.

https://ria.ru/20231010/gosdolg-1901872330.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, антон силуанов, мвф