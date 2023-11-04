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Силуанов объяснил высокой госдолг США - РИА Новости, 04.11.2023
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18:59 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/gosdolg-1907485437.html
Силуанов объяснил высокой госдолг США
Силуанов объяснил высокой госдолг США - РИА Новости, 04.11.2023
Силуанов объяснил высокой госдолг США
Госдолг США действительно большой, на это, в том числе, влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:59
2023-11-04T18:59
экономика
сша
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Госдолг США действительно большой, на это, в том числе, влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар - надежная и устойчивая валюта", - сказал министр. По его словам, не может быть устойчивой валюты при "бесконтрольной эмиссии", поэтому "долг большой". "Это отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. Ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства", - добавил он. Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов - это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП.
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экономика, сша, россия, антон силуанов, мвф
Экономика, США, Россия, Антон Силуанов, МВФ
Силуанов объяснил высокой госдолг США

Силуанов объяснил высокой госдолг США бесконтрольной эмиссией доллара

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Госдолг США действительно большой, на это, в том числе, влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
«
"Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар - надежная и устойчивая валюта", - сказал министр.
По его словам, не может быть устойчивой валюты при "бесконтрольной эмиссии", поэтому "долг большой". "Это отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. Ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства", - добавил он.
Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов - это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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ЭкономикаСШАРоссияАнтон СилуановМВФ
 
 
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