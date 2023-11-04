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Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто - РИА Новости, 04.11.2023
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02:17 04.11.2023 (обновлено: 19:14 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/glonass-1907349287.html
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто - РИА Новости, 04.11.2023
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто
С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:17
2023-11-04T19:14
авто
россия
елена кудерко
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой. Подробности агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.По ее словам, за отсутствие кнопки предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и ИП, занятых в перевозках, со штрафами от одной тысячи до 400 тысяч рублей — за нарушение лицензионных требований.Обязанность по установке кнопки с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физлицо.С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра, предупредила адвокат.
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авто, россия, елена кудерко, гибдд мвд рф, общество
Авто, Россия, Елена Кудерко, ГИБДД МВД РФ, Общество
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто

Адвокат Кудерко: с февраля могут быть сложности с растаможкой авто

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТехосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой. Подробности агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, за отсутствие кнопки предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и ИП, занятых в перевозках, со штрафами от одной тысячи до 400 тысяч рублей — за нарушение лицензионных требований.
Обязанность по установке кнопки с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физлицо.
С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра, предупредила адвокат.
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АвтоРоссияЕлена КудеркоГИБДД МВД РФОбщество
 
 
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