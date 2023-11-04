https://ria.ru/20231104/glonass-1907349287.html
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто - РИА Новости, 04.11.2023
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто
С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:17
2023-11-04T02:17
2023-11-04T19:14
авто
россия
елена кудерко
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой. Подробности агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.По ее словам, за отсутствие кнопки предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и ИП, занятых в перевозках, со штрафами от одной тысячи до 400 тысяч рублей — за нарушение лицензионных требований.Обязанность по установке кнопки с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физлицо.С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра, предупредила адвокат.
https://ria.ru/20231023/rezina-1904739894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, елена кудерко, гибдд мвд рф, общество
Авто, Россия, Елена Кудерко, ГИБДД МВД РФ, Общество
Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто
Адвокат Кудерко: с февраля могут быть сложности с растаможкой авто
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ.
С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой. Подробности агентству "Прайм"
рассказала адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, за отсутствие кнопки предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и ИП, занятых в перевозках, со штрафами от одной тысячи до 400 тысяч рублей — за нарушение лицензионных требований.
Обязанность по установке кнопки с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физлицо.
С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра, предупредила адвокат.
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