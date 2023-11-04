https://ria.ru/20231104/glonass-1907349287.html

Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто

Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто - РИА Новости, 04.11.2023

Водителей предупредили о сложностях в растаможке авто

С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:17

2023-11-04T02:17

2023-11-04T19:14

авто

россия

елена кудерко

гибдд мвд рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139955_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_e6779cfeb30b7640361c49d1fa6d63ed.jpg

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. С февраля 2024 года может быть снят мораторий на требование оснащать для регистрации в ГИБДД все ввозимые на территорию России автомобили тревожной кнопкой. Подробности агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.По ее словам, за отсутствие кнопки предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и ИП, занятых в перевозках, со штрафами от одной тысячи до 400 тысяч рублей — за нарушение лицензионных требований.Обязанность по установке кнопки с 1 февраля возложена на лицо, ввозящее транспорт. Это может быть как компания-посредник, так и физлицо.С февраля могут появиться сложности в таможенном оформлении авто и, вероятно, при прохождении техосмотра, предупредила адвокат.

https://ria.ru/20231023/rezina-1904739894.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, елена кудерко, гибдд мвд рф, общество