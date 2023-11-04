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Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
22:07 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/gladkov-1907503798.html
Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия"
Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День народного единства принял участие в открытии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T22:07
2023-11-04T22:07
белгородская область
белгородская область
москва
прохоровский район
николай рыжков
вячеслав гладков
выставка-форум "россия"
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БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День народного единства принял участие в открытии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, где представлены символы и достижения региона, а также рассказал о масштабных планах области, сообщила пресс-служба регионального правительства. В субботу на территории ВДНХ открылась выставка "Россия", она презентует главные достижения страны во всех отраслях. В выставке участвуют все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года. Павильон Белгородской области - один из самых масштабных на выставке. Как рассказали в правительстве региона, большую часть белгородского павильона занимают меловые горы в сочетании с многолетниками - один из главных символов Белгородчины. Кроме того, здесь представлены в большом количестве интерактивные элементы. Например, гостей, как маленьких, так и взрослых, порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения. &quot;Эта выставка - единение нашей с вами страны, когда мы все с вами видим, насколько мы все разные, но мы едины в своей культуре, в своей вере, в поддержке своего президента, в своем желании дальше жить и развиваться, продолжая оставаться самым великим государством мира&quot;,- отметил на открытии глава региона Гладков, слова которого приводит пресс-служба.На торжественном открытии выставочного павильона области губернатор и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков поделились совместными планами о создании большого музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе. Памятник культуры будет посвящен трагедии села Гусёк-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей. "У нас есть предварительная договоренность с министерством культуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", - подчеркнул Гладков. Также на открытии регионального павильона прошла торжественная церемония принятия присяги юнармейцев и членов военно-патриотических клубов. Главным сюрпризом для почетных гостей и посетителей выставки стало выступление белгородских школьников с популярным исполнителем SHAMAN в составе сводного хора со всей страны. Насыщенный на события день Белгородской области пройдет на выставке 11 января следующего года.
https://ria.ru/20231104/memorial-1907497143.html
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907437978.html
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белгородская область, москва, прохоровский район, николай рыжков, вячеслав гладков, выставка-форум "россия"
Белгородская область, Белгородская область, Москва, Прохоровский район, Николай Рыжков, Вячеслав Гладков, Выставка-форум "Россия"
Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия"

Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День народного единства принял участие в открытии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, где представлены символы и достижения региона, а также рассказал о масштабных планах области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В субботу на территории ВДНХ открылась выставка "Россия", она презентует главные достижения страны во всех отраслях. В выставке участвуют все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.
Павильон Белгородской области - один из самых масштабных на выставке. Как рассказали в правительстве региона, большую часть белгородского павильона занимают меловые горы в сочетании с многолетниками - один из главных символов Белгородчины. Кроме того, здесь представлены в большом количестве интерактивные элементы. Например, гостей, как маленьких, так и взрослых, порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения.
«

"Эта выставка - единение нашей с вами страны, когда мы все с вами видим, насколько мы все разные, но мы едины в своей культуре, в своей вере, в поддержке своего президента, в своем желании дальше жить и развиваться, продолжая оставаться самым великим государством мира",- отметил на открытии глава региона Гладков, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в выставочном павильоне Белгородской области на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия"
Вчера, 20:34
На торжественном открытии выставочного павильона области губернатор и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков поделились совместными планами о создании большого музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе. Памятник культуры будет посвящен трагедии села Гусёк-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей.
«
"У нас есть предварительная договоренность с министерством культуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", - подчеркнул Гладков.
Также на открытии регионального павильона прошла торжественная церемония принятия присяги юнармейцев и членов военно-патриотических клубов. Главным сюрпризом для почетных гостей и посетителей выставки стало выступление белгородских школьников с популярным исполнителем SHAMAN в составе сводного хора со всей страны. Насыщенный на события день Белгородской области пройдет на выставке 11 января следующего года.
Выставка Россия, Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородский губернатор на выставке-форуме "Россия" вручил памятные медали
Вчера, 15:10
 
Белгородская областьБелгородская областьМоскваПрохоровский районНиколай РыжковВячеслав ГладковВыставка-форум "Россия"
 
 
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