Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия"
Гладков представил достижения Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме "Россия"
БЕЛГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День народного единства принял участие в открытии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, где представлены символы и достижения региона, а также рассказал о масштабных планах области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В субботу на территории ВДНХ открылась выставка "Россия", она презентует главные достижения страны во всех отраслях. В выставке участвуют все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.
Павильон Белгородской области - один из самых масштабных на выставке. Как рассказали в правительстве региона, большую часть белгородского павильона занимают меловые горы в сочетании с многолетниками - один из главных символов Белгородчины. Кроме того, здесь представлены в большом количестве интерактивные элементы. Например, гостей, как маленьких, так и взрослых, порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения.
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"Эта выставка - единение нашей с вами страны, когда мы все с вами видим, насколько мы все разные, но мы едины в своей культуре, в своей вере, в поддержке своего президента, в своем желании дальше жить и развиваться, продолжая оставаться самым великим государством мира",- отметил на открытии глава региона Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
На торжественном открытии выставочного павильона области губернатор и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков поделились совместными планами о создании большого музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе. Памятник культуры будет посвящен трагедии села Гусёк-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей.
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"У нас есть предварительная договоренность с министерством культуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", - подчеркнул Гладков.
Также на открытии регионального павильона прошла торжественная церемония принятия присяги юнармейцев и членов военно-патриотических клубов. Главным сюрпризом для почетных гостей и посетителей выставки стало выступление белгородских школьников с популярным исполнителем SHAMAN в составе сводного хора со всей страны. Насыщенный на события день Белгородской области пройдет на выставке 11 января следующего года.