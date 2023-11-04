https://ria.ru/20231104/gimn-1907395933.html

Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"

Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"

Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:24

2023-11-04T11:24

2023-11-04T13:17

выставка-форум "россия"

россия

shaman (ярослав дронов)

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Сначала они вместе исполнили песню Shaman "Я русский", а сразу после - гимн страны. К исполнению присоединились и другие артисты. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, shaman (ярослав дронов) , общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия"