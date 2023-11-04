https://ria.ru/20231104/gimn-1907395933.html
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"
Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:24
2023-11-04T11:24
2023-11-04T13:17
выставка-форум "россия"
россия
shaman (ярослав дронов)
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Сначала они вместе исполнили песню Shaman "Я русский", а сразу после - гимн страны. К исполнению присоединились и другие артисты. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907399084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6de32d6e26a880fdafe2e91eb7731bb0.jpg
Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
2023-11-04T11:24
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, shaman (ярослав дронов) , общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых", Выставка-форум "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на открытии выставки-форума "Россия"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала они вместе исполнили песню Shaman
"Я русский", а сразу после - гимн страны. К исполнению присоединились и другие артисты.
Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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