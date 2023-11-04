Рейтинг@Mail.ru
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:24 04.11.2023 (обновлено: 13:17 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/gimn-1907395933.html
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"
Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:24
2023-11-04T13:17
выставка-форум "россия"
россия
shaman (ярослав дронов)
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907399084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d259751d9d5560fb7df8306520f0151.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Сначала они вместе исполнили песню Shaman "Я русский", а сразу после - гимн страны. К исполнению присоединились и другие артисты. Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия"
2023-11-04T11:24
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907399084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6de32d6e26a880fdafe2e91eb7731bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, shaman (ярослав дронов) , общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых", Выставка-форум "Россия"
Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на выставке "Россия"

Shaman и хор "Движения первых" спели гимн на открытии выставки-форума "Россия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певец Shaman и хор из 1,3 тысячи участников Российского движения детей и молодежи "Движение первых" спели гимн России на открытии выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала они вместе исполнили песню Shaman "Я русский", а сразу после - гимн страны. К исполнению присоединились и другие артисты.
Международная выставка -форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Работа выставки Россия
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
11:10
 
Выставка-форум "Россия"РоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"Выставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала