Рейтинг@Mail.ru
Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/gibel-1907491289.html
Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта
Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта - РИА Новости, 04.11.2023
Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта
Действиям Израиля, которые приводят к гибели мирного населения сектора Газа, не может быть оправдания, Египет отказывается считать их законной самообороной,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:54
2023-11-04T19:54
в мире
израиль
египет
палестина
айман ас-сафади
энтони блинкен
самех шукри
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848719306_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2267e21b8665ee3d0981bdd572f7a3f0.jpg
КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Действиям Израиля, которые приводят к гибели мирного населения сектора Газа, не может быть оправдания, Египет отказывается считать их законной самообороной, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Ранее египетский МИД сообщил, что министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Палестины в субботу представят в Аммане госсекретарю США Энтони Блинкену единую арабскую позицию по Палестине. "Гибели мирных жителей в Газе не может быть оправдания… Мы не примем попытки оправдывать эти действия как законное право на самооборону", - сказал Шукри в ходе совместной пресс-конференции с Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Глава МИД Египта подчеркнул, что израильские удары по мирным жителям и гражданским объектам и попытки добиться насильственного перемещения палестинцев "не могут считаться правом на самооборону". "Египет предпринимает все усилия, чтобы обеспечить прием помощи и ее ввоз в сектор Газа и предоставить помощь для лечения раненых", - добавил Шукри. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/otvetstvennost-1907271159.html
https://ria.ru/20231104/evakuatsiya-1907420126.html
https://ria.ru/20231104/palestintsy-1907449004.html
израиль
египет
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848719306_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1204754a245e3097cdeeaa21a19b5cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, палестина, айман ас-сафади, энтони блинкен, самех шукри, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Палестина, Айман ас-Сафади, Энтони Блинкен, Самех Шукри, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта

Глава МИД Египта: гибели мирных жителей Газы нет оправдания, это не самооборона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Действиям Израиля, которые приводят к гибели мирного населения сектора Газа, не может быть оправдания, Египет отказывается считать их законной самообороной, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Ранее египетский МИД сообщил, что министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Палестины в субботу представят в Аммане госсекретарю США Энтони Блинкену единую арабскую позицию по Палестине.
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Хезболла": США несут прямую ответственность за гибель гражданских в Газе
3 ноября, 16:47
«
"Гибели мирных жителей в Газе не может быть оправдания… Мы не примем попытки оправдывать эти действия как законное право на самооборону", - сказал Шукри в ходе совместной пресс-конференции с Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Глава МИД Египта подчеркнул, что израильские удары по мирным жителям и гражданским объектам и попытки добиться насильственного перемещения палестинцев "не могут считаться правом на самооборону".
«
"Египет предпринимает все усилия, чтобы обеспечить прием помощи и ее ввоз в сектор Газа и предоставить помощь для лечения раненых", - добавил Шукри.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Израиль разрешит эвакуацию жителей севера Газы на юг
Вчера, 13:46
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Жители Газы эвакуируют детей, пострадавших в результате авиаудара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Египте сообщили, сколько раненых палестинцев принимают ежедневно
Вчера, 16:00
 
В миреИзраильЕгипетПалестинаАйман ас-СафадиЭнтони БлинкенСамех ШукриХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала