https://ria.ru/20231104/gibel-1907491289.html

Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта

Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта - РИА Новости, 04.11.2023

Гибели мирных жителей Газы нет оправдания, заявил глава МИД Египта

Действиям Израиля, которые приводят к гибели мирного населения сектора Газа, не может быть оправдания, Египет отказывается считать их законной самообороной,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T19:54

2023-11-04T19:54

2023-11-04T19:54

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КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Действиям Израиля, которые приводят к гибели мирного населения сектора Газа, не может быть оправдания, Египет отказывается считать их законной самообороной, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Ранее египетский МИД сообщил, что министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Палестины в субботу представят в Аммане госсекретарю США Энтони Блинкену единую арабскую позицию по Палестине. "Гибели мирных жителей в Газе не может быть оправдания… Мы не примем попытки оправдывать эти действия как законное право на самооборону", - сказал Шукри в ходе совместной пресс-конференции с Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Глава МИД Египта подчеркнул, что израильские удары по мирным жителям и гражданским объектам и попытки добиться насильственного перемещения палестинцев "не могут считаться правом на самооборону". "Египет предпринимает все усилия, чтобы обеспечить прием помощи и ее ввоз в сектор Газа и предоставить помощь для лечения раненых", - добавил Шукри. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/otvetstvennost-1907271159.html

https://ria.ru/20231104/evakuatsiya-1907420126.html

https://ria.ru/20231104/palestintsy-1907449004.html

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в мире, израиль, египет, палестина, айман ас-сафади, энтони блинкен, самех шукри, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году