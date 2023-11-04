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Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг - РИА Новости, 04.11.2023
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10:33 04.11.2023 (обновлено: 10:38 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/flag-1907384163.html
Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг
Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг - РИА Новости, 04.11.2023
Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг
Израильский флаг был поднят и установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:33
2023-11-04T10:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Израильский флаг был поднят и установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу, сообщает газета Haaretz. "Израильский флаг был установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу недалеко от Хеврона", - говорится в сообщении. Палестинский портал Quds сообщает, что израильские силовики проводят массовые задержания в лагере Аль-Фаввар. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231104/guterresh-1907361111.html
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, западный берег реки иордан
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Западный берег реки Иордан
Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг

Над мечетью в лагере беженцев на Западном берегу установили израильский флаг

© Фото очевидцаИзраильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
© Фото очевидца
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Израильский флаг был поднят и установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу, сообщает газета Haaretz.
"Израильский флаг был установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу недалеко от Хеврона", - говорится в сообщении.
Палестинский портал Quds сообщает, что израильские силовики проводят массовые задержания в лагере Аль-Фаввар.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Вчера, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе
06:19
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЗападный берег реки Иордан
 
 
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