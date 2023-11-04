https://ria.ru/20231104/f-35-1907363281.html

Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО - РИА Новости, 04.11.2023

Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

Россия учтет в своем оперативном военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T07:18

2023-11-04T07:18

2023-11-04T15:49

россия

великобритания

александр грушко

нато

f-35

f-15se

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САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия учтет в своем оперативном военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума."Это (переброска истребителей F-35. — Прим. ред.) линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", — сказал он.Как отметил дипломат, это решение учтут при военном планировании и подготовке войск. "То есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", — пояснил Грушко.В августе британские СМИ сообщили, что 54 американских самолета F-35A, способных нести ядерное оружие, до конца года развернут на британской авиабазе Лейкенхит. Они заменят находящиеся там F-15. В середине октября британское правительство заявило о завершении строительства ангара для обслуживания F-35.

https://ria.ru/20230927/f-35-1899000733.html

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россия, великобритания, александр грушко, нато, f-35, f-15se