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Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО - РИА Новости, 04.11.2023
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07:18 04.11.2023 (обновлено: 15:49 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/f-35-1907363281.html
Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО
Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО - РИА Новости, 04.11.2023
Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО
Россия учтет в своем оперативном военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:18
2023-11-04T15:49
россия
великобритания
александр грушко
нато
f-35
f-15se
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САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия учтет в своем оперативном военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.&quot;Это (переброска истребителей F-35. — Прим. ред.) линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты&quot;, — сказал он.Как отметил дипломат, это решение учтут при военном планировании и подготовке войск. "То есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", — пояснил Грушко.В августе британские СМИ сообщили, что 54 американских самолета F-35A, способных нести ядерное оружие, до конца года развернут на британской авиабазе Лейкенхит. Они заменят находящиеся там F-15. В середине октября британское правительство заявило о завершении строительства ангара для обслуживания F-35.
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россия, великобритания, александр грушко, нато, f-35, f-15se
Россия, Великобритания, Александр Грушко, НАТО, F-35, F-15SE
Россия ответит на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

МИД: Россия ответит на отправку в Британию американских F-35, способных нести ЯО

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия учтет в своем оперативном военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
«

"Это (переброска истребителей F-35. — Прим. ред.) линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", — сказал он.

Как отметил дипломат, это решение учтут при военном планировании и подготовке войск.
"То есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать", — пояснил Грушко.
В августе британские СМИ сообщили, что 54 американских самолета F-35A, способных нести ядерное оружие, до конца года развернут на британской авиабазе Лейкенхит. Они заменят находящиеся там F-15. В середине октября британское правительство заявило о завершении строительства ангара для обслуживания F-35.
Американский самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Чехия купит у США 24 истребителя F-35
27 сентября, 16:56
 
РоссияВеликобританияАлександр ГрушкоНАТОF-35F-15SE
 
 
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