https://ria.ru/20231104/elektroenergiya-1907497785.html

Шульгинов оценил рост выработки электроэнергии в России

Шульгинов оценил рост выработки электроэнергии в России - РИА Новости, 04.11.2023

Шульгинов оценил рост выработки электроэнергии в России

Рост выработки электроэнергии в России на текущий момент составляет около 1%, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:45

2023-11-04T20:45

2023-11-04T20:45

выставка-форум "россия"

россия

экономика

москва

николай шульгинов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рост выработки электроэнергии в России на текущий момент составляет около 1%, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24". "По электроэнергии: рост потребления идет. Рост выработки идет примерно на 1%, поэтому мы развиваемся. Значит, мы адаптировались ко всем ограничениям санкционным", - сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия". Министр энергетики Николай Шульгинов в конце октября сообщал РИА Новости, что рост потребления электроэнергии в России вернулся к 1% после замедления в начале месяца. Прогноз по итогам года сохраняется - увеличение на 1% и более. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, москва, николай шульгинов, выставка-форум "россия"