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Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Тамбовская область
 
18:42 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907480922.html
Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия"
Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия"
Стенд Тамбовской области на открывшейся в субботу на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" отражает важнейшие достижения региона за последние 20 лет,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:42
2023-11-04T18:42
тамбовская область
общество
тамбовская область
максим егоров
россия
мичуринск
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ТАМБОВ, 4 ноя - РИА Новости. Стенд Тамбовской области на открывшейся в субботу на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" отражает важнейшие достижения региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба облправительства. "Это масштабные социальные и экономические проекты современной Тамбовщины, среди которых – крупнейший спортивный объект ЦФО Центр единоборств, один из первых в России Социальный МФЦ, уникальный круглогодичный инклюзивный лагерь "Тамбовский Артек", научно-образовательный центр "Инженерия будущего", технопарк "Вернадский", просветительский проект Плавучий университет имени В.И. Вернадского, единственный в России наукоград аграрного направления город Мичуринск, который сегодня отмечает 20-летие со дня образования, и многие другие", - отметили в пресс-службе. Экспозиция демонстрирует культурный и туристический потенциал, традиции и самобытность региона. Достижения Тамбовщины представлены на цифровых панелях с презентациями, видео- и аудиороликами. С помощью VR-очков гости стенда смогут совершить виртуальные экскурсии в музей-заповедник С.В.Рахманинова "Ивановка", дома-музеи И.В.Мичурина, Г.В.Чичерина, усадьбу Асеевых, Ирскую коммуну, Боголюбский и Свято-Троицкий соборы, в Мамонтову пустынь. В центре стенда - семья волков как символ семейных ценностей, точная копия композиции, расположившейся в центре Тамбова. Вокруг установлены соты с изображением известных мест региона: колокольни Казанского мужского монастыря высотой 107 метров, пешеходного Тезикова моста с триумфальной лестницей, Набережной с видом на дом-музей Асеева. "Благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина по проведению выставки-форума "Россия", все регионы нашей большой страны объединились на одной площадке. Уверен, выставка откроет новые возможности межрегионального и международного сотрудничества. Символично, что она открылась в День народного единства, а, значит, Россия станет еще более сильной, сплоченной и единой", - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров. Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.
https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html
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общество, тамбовская область, максим егоров, россия, мичуринск
Тамбовская область, Общество, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия, Мичуринск

Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд "Тамбовская область" в павильоне "Центральный" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Стенд Тамбовская область в павильоне Центральный на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд "Тамбовская область" в павильоне "Центральный" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 4 ноя - РИА Новости. Стенд Тамбовской области на открывшейся в субботу на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" отражает важнейшие достижения региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба облправительства.
«
"Это масштабные социальные и экономические проекты современной Тамбовщины, среди которых – крупнейший спортивный объект ЦФО Центр единоборств, один из первых в России Социальный МФЦ, уникальный круглогодичный инклюзивный лагерь "Тамбовский Артек", научно-образовательный центр "Инженерия будущего", технопарк "Вернадский", просветительский проект Плавучий университет имени В.И. Вернадского, единственный в России наукоград аграрного направления город Мичуринск, который сегодня отмечает 20-летие со дня образования, и многие другие", - отметили в пресс-службе.
Матушкин вручил награды благотворителям фонда Развитие Тамбовщины - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Матушкин вручил награды благотворителям фонда "Развитие Тамбовщины"
27 октября, 14:23
Экспозиция демонстрирует культурный и туристический потенциал, традиции и самобытность региона. Достижения Тамбовщины представлены на цифровых панелях с презентациями, видео- и аудиороликами. С помощью VR-очков гости стенда смогут совершить виртуальные экскурсии в музей-заповедник С.В.Рахманинова "Ивановка", дома-музеи И.В.Мичурина, Г.В.Чичерина, усадьбу Асеевых, Ирскую коммуну, Боголюбский и Свято-Троицкий соборы, в Мамонтову пустынь.
В центре стенда - семья волков как символ семейных ценностей, точная копия композиции, расположившейся в центре Тамбова. Вокруг установлены соты с изображением известных мест региона: колокольни Казанского мужского монастыря высотой 107 метров, пешеходного Тезикова моста с триумфальной лестницей, Набережной с видом на дом-музей Асеева.
«
"Благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина по проведению выставки-форума "Россия", все регионы нашей большой страны объединились на одной площадке. Уверен, выставка откроет новые возможности межрегионального и международного сотрудничества. Символично, что она открылась в День народного единства, а, значит, Россия станет еще более сильной, сплоченной и единой", - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров.
Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областьМаксим ЕгоровРоссияМичуринск
 
 
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