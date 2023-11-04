https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907480922.html

Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия"

Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Тамбовская область представила свою экспозицию на выставке-форуме "Россия"

Стенд Тамбовской области на открывшейся в субботу на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" отражает важнейшие достижения региона за последние 20 лет,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:42

2023-11-04T18:42

2023-11-04T18:42

тамбовская область

общество

тамбовская область

максим егоров

россия

мичуринск

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ТАМБОВ, 4 ноя - РИА Новости. Стенд Тамбовской области на открывшейся в субботу на ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия" отражает важнейшие достижения региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба облправительства. "Это масштабные социальные и экономические проекты современной Тамбовщины, среди которых – крупнейший спортивный объект ЦФО Центр единоборств, один из первых в России Социальный МФЦ, уникальный круглогодичный инклюзивный лагерь "Тамбовский Артек", научно-образовательный центр "Инженерия будущего", технопарк "Вернадский", просветительский проект Плавучий университет имени В.И. Вернадского, единственный в России наукоград аграрного направления город Мичуринск, который сегодня отмечает 20-летие со дня образования, и многие другие", - отметили в пресс-службе. Экспозиция демонстрирует культурный и туристический потенциал, традиции и самобытность региона. Достижения Тамбовщины представлены на цифровых панелях с презентациями, видео- и аудиороликами. С помощью VR-очков гости стенда смогут совершить виртуальные экскурсии в музей-заповедник С.В.Рахманинова "Ивановка", дома-музеи И.В.Мичурина, Г.В.Чичерина, усадьбу Асеевых, Ирскую коммуну, Боголюбский и Свято-Троицкий соборы, в Мамонтову пустынь. В центре стенда - семья волков как символ семейных ценностей, точная копия композиции, расположившейся в центре Тамбова. Вокруг установлены соты с изображением известных мест региона: колокольни Казанского мужского монастыря высотой 107 метров, пешеходного Тезикова моста с триумфальной лестницей, Набережной с видом на дом-музей Асеева. "Благодаря инициативе президента России Владимира Владимировича Путина по проведению выставки-форума "Россия", все регионы нашей большой страны объединились на одной площадке. Уверен, выставка откроет новые возможности межрегионального и международного сотрудничества. Символично, что она открылась в День народного единства, а, значит, Россия станет еще более сильной, сплоченной и единой", - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров. Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.

https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html

тамбовская область

россия

мичуринск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тамбовская область, максим егоров, россия, мичуринск