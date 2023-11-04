https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907473167.html

Экспозиция Якутии открылась на международной выставке-форуме "Россия"

Экспозиция Якутии открылась на международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Экспозиция Якутии открылась на международной выставке-форуме "Россия"

Экспозиция "Якутия – вселенная Олонхо" открылась на международной выставке-форуме "Россия", посетителям представят самобытную культуру и лучшие проекты... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:42

2023-11-04T17:42

2023-11-04T17:50

республика саха (якутия)

выставка-форум "россия"

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Экспозиция "Якутия – вселенная Олонхо" открылась на международной выставке-форуме "Россия", посетителям представят самобытную культуру и лучшие проекты креативных индустрий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Экспозиция Якутии в рамках международной выставки-форума "Россия" открылась для посетителей. Выставка будет доступна для посещений до 12 апреля 2024 года. Общая площадь выставочного пространства составляет более 90 тысяч квадратных метров. Организаторы мероприятия ожидают, что мероприятие посетит около 20 миллионов российских и зарубежных туристов", - рассказали в кабмине. Отмечается, что выставка республики открылась традиционным национальным обрядом алгыс (благословления) и церемонией завязывания саламы (ритуальной гирлянды из лоскутков ткани). "Экспозиция республики носит название "Якутия – вселенная Олонхо", она знакомит гостей выставки c многовековой культурой и духовностью народа саха, которые являются фундаментом для прорывных проектов креативных индустрий и социальной инфраструктуры, уникальных разработок в сфере медицины, сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики и транспорта", - добавили в пресс-службе. Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что международная выставка-форум "Россия" призвана показать страну во всем ее многообразии и величии. "Для Якутии именно древняя и самобытная культура и духовность стали основой для развития самых современных технологий и креативных идей. Неслучайно в названии нашей экспозиции — отсылка к национальному героическому эпосу Олонхо, который является достоянием всего человечества и внесен во Всемирный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Мы готовы удивлять и восхищать посетителей выставки, которые, я уверен, узнают много нового о нас и нашей республике", - приводятся его слова. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Якутия покажет участникам и гостям военно-историческую драму и 3D-мульфильм.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", республика саха (якутия), айсен николаев